4.948.000 le dosi di vaccino contro il Covid dispensate in Piemonte. 30.261 nella giornata del 3 agosto

La Regione Piemonte ha pubblicato un aggiornamento sull'andamento della campagna vaccinale anti-Covid. Ecco i dati di martedì 3 agosto nel dettaglio.

Sono 30.261 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 20.299 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 1.511 i 12-15enni, 10.089 i 16-29enni, 6.344 i trentenni, 5.027 i quarantenni, 2.403 i cinquantenni, 2.548 i sessantenni, 861 i settantenni, 424 gli estremamente vulnerabili e 202 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.948.000 dosi (di cui 2.215.010 come seconde), corrispondenti al 98,3% di 5.035.000 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi sono arrivate, e sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie, 58.400 dosi di vaccino Moderna. La fornitura comprende le 20.000 dosi chieste ed ottenute dal presidente Alberto Cirio al generale Figliuolo per accelerare in particolare la vaccinazione della fascia 12-19 anni.