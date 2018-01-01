Viotti Festival, Vercelli

“Chiudi gli occhi e ascolta”: il celebre invito di Astor Piazzolla è l'introduzione perfetta per il concerto che il XXVIII Viotti Festival porta in scena sabato 28 marzo al Teatro Civico di Vercelli (ore 21, concerto in abbonamento). Protagonista, insieme alla Camerata Ducale (orchestra residente del Festival) diretta da Guido Rimonda, sarà infatti Richard Galliano, unanimemente considerato il più importante fisarmonicista del mondo ed erede ideale proprio del grande Piazzolla. Solista e compositore impegnato da decenni con inesauribile passione nel compito di rendere il dovuto onore nel panorama classico alla fisarmonica, Galliano, oltre a essere ospite delle più importanti sale da concerto, vanta collaborazioni di altissimo valore artistico con molti dei più importanti jazzisti, cantanti e direttori d'orchestra, nonché produzioni discografiche di grande prestigio per EMI (come Libertango in Tokyo del 2011, inciso proprio con la Camerata Ducale) e – unico fisarmonicista – per Deutsche Grammophon.

Se poi ci fosse bisogno di un ulteriore motivo d'interesse, quello di Galliano a Vercelli è un grande ritorno: si era infatti esibito con enorme successo nel cartellone del Viotti Festival e, nel 2017, nella kermesse Viotti Day&Night.

Il programma della serata – dal titolo Avec toi, Richard – è tutto incentrato sul grande rilancio della fisarmonica come protagonista delle sale da concerto portato avanti dall'autore francese: si susseguiranno infatti, in una carrellata emozionante, sette opere tutte firmate dallo stesso Richard Galliano. La Camerata Ducale, condotta da Guido Rimonda, accompagnerà infatti il fisarmonicista francese in un viaggio affascinante che tocca veri e propri “classici contemporanei” come Habanerando, La valse à Margaux e il meraviglioso Tango pour Claude, quasi un manifesto ideale dell'arte di Galliano. Il modo perfetto per riabbracciare a Vercelli un artista carismatico, capace di rendere ogni concerto unico e irripetibile.

Per non perdere l'appuntamento è possibile acquistare gli ultimi biglietti o ricevere informazioni scrivendo a biglietteria@viottifestival.it, telefonando al 329 1260732 o presentandosi alla biglietteria presso il Viotti Club (via G. Ferraris 14 a Vercelli) mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19, giovedì dalle 14 alle 16 e sabato dalle 14 alle 18 (stessi orari anche per la reperibilità telefonica e via email).

Ricordiamo che i biglietti possono essere acquistati anche sul sito viottifestival.it o la sera stessa del concerto presso il botteghino del Teatro Civico a partire dalle ore 20.

Nato a Le Cannet (Francia) nel 1950, Richard Galliano inizia a studiare la fisarmonica e il pianoforte a 4 anni con il padre Luciano, anch'egli fisarmonicista e maestro. Successivamente studia armonia, contrappunto e trombone presso il Conservatorio di Nizza, diretto da Pierre Cochereau, vincendo il Primo Premio nel 1969. A 14 anni si avvicina al jazz, grazie soprattutto alla musica del trombettista Clifford Brown, che lo impressiona per la timbrica e il fraseggio. Nel 1975 si trasferisce a Parigi, dove conosce fisarmonicisti come Joss Baselli e André Astier, cantanti come Claude Nougaro, Serge Reggiani e Barbara, jazzisti come Chet Baker, Charlie Haden, Ron Carter e Michel Portal. Sempre a Parigi, all’inizio degli anni Ottanta, nasce la sua amicizia e collaborazione con Astor Piazzolla, il quale lo influenza fortemente nella ricerca musicale e stilistica con la fisarmonica, spingendolo a far diventare questo strumento, considerato il “pianoforte dei poveri”, uno “Steinway con le cinghie”.

Concertista di fama internazionale, ha collaborato con artisti quali George Mraz, Al Foster, Juliette Greco, Charles Aznavour, Ron Carter, Chet Baker, Enrico Rava, Paolo Fresu, Martial Solal, Miroslav Vitouš, Trilok Gurtu, Jan Garbarek, Michel Petrucciani, Michel Portal, Eddie Louiss, Dick Annegarn e Toots Thielemans. Ha inciso – soprattutto per la prestigiosa etichetta Deutsche Grammophon – numerosi dischi, che spaziano dalla musica jazz alla classica (Mozart, Vivaldi, Bach, Nino Rota), fino al tango argentino di Piazzolla.

IN SINTESI

Sabato 28 marzo 2026 – ore 21

Teatro Civico | Via Monte di Pietà, 15 – Vercelli

Concerto in abbonamento

Richard Galliano fisarmonica

Guido Rimonda direttore

Orchestra Camerata Ducale

"Avec toi, Richard"

PROGRAMMA

R. Galliano – Petite suite française R. Galliano – Aria et variation R. Galliano – Melodicelli R. Galliano – Habanerando R. Galliano – La valse à Margaux R. Galliano – Tango pour Claude R. Galliano – Opale concerto

Il prossimo concerto del XXVIII Viotti Festival è in programma sabato 11 aprile 2026 (ore 21) al Teatro Civico, dove il grande pianista Danilo Rea sarà protagonista di Something in our way, dedicato ai temi dei Beatles e dei Rolling Stones.