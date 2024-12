Mozart inaugura l'anno accademico del "Vivaldi"

Dopo i concerti che si sono appena tenuti per l'apertura ufficiale delle due stagioni del Conservatorio Vivaldi, I mercoledì del Conservatorio (27 novembre) e Il Cantiere di Orfeo (8 dicembre), l'Istituto alessandrino di AIta Formazione Artistica e Musicale inaugurerà per tutti il nuovo Anno accademico venerdì 13 dicembre alle ore 18 presso l'Auditorium Pittaluga di via Parma, 1, Alessandria, con il concerto a ingresso libero della propria Orchestra Sinfonica, diretta per l'occasione da Paolo Ferrara, docente del Conservatorio. Il Concerto, che farà seguito alla presentazione ufficiale alle autorità delle attività dell'Anno Accademico 2024-2025, prevede l'esecuzione di due capolavori della musica classica ovvero il Concerto per Clarinetto e orchestra K. 622 di Mozart (clarinetto solista l'allievo Marco Robba) e la Sinfonia N. 1 in Do Magg. Op. 21 di Beethoven.

Presentazione del Programma

Il Concerto in La maggiore per clarinetto e orchestra, K622, ultima composizione per strumento solista con orchestra di Mozart, fu ultimato a due mesi dalla morte. Composto inizialmente per clarinetto di bassetto, per l’amico clarinettista Anton Stadler, fu ben presto trascritto per il più comune — anche all’epoca — clarinetto in La. Capolavoro ineguagliato nell’intera letteratura per lo strumento, è considerato una fra le più alte vette nella produzione mozartiana. A un primo ampio movimento in forma sonata segue un Adagio di mirabile e intimo lirismo; a conclusione, secondo un uso consueto per l’Autore, un Rondò di carattere spensierato corona l’opera con inesauribile perizia e invenzione.

La Sinfonia n. 1 in Do maggiore, Op. 21 di Ludwig van Beethoven, in quattro movimenti, fu completata nel 1800 e presentata per la prima volta il 2 aprile del medesimo anno al Burgtheater di Vienna. Capitolo inaugurale della produzione sinfonica beethoveniana, profondamente legato alla costruzione tradizionale sui modelli del suo maestro Haydn e di Mozart, presenta già tuttavia il germe dell’innovazione del genio di Bonn e di elementi iconici del suo linguaggio, quali i tipici sforzati, un vasto impiego degli strumenti a fiato e audaci modulazioni. La prima esecuzione pubblica della sinfonia coincise con il momento in cui l’Autore vide la sua presentazione al grande pubblico viennese, segnando una tappa fondamentale per la consacrazione e riconoscimento universale.

Il programma completo del concerto, con la formazione dell'orchestra, sono scaricabili nella sezione eventi del sito del Conservatorio.

https://www.conservatoriovivaldi.it/evento/concerto-per-linaugurazione-della-a-24-25/

L’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “A. Vivaldi” riunisce studenti dei Corsi Ordinamentali e dei Corsi di Laurea di I e II livello. Le Esercitazioni Orchestrali sono disciplina obbligatoria negli anni della maturità formativa dei giovani musicisti. Negli anni la compagine è stata ospite di Teatri e Associazioni in Liguria, Piemonte e Toscana (Genova, Bordighera, Savona, Recco, Livorno, ecc.). Il repertorio spazia dal Barocco al contemporaneo con esibizioni solistiche dei migliori allievi, solisti ospiti e, in alcune occasioni, anche docenti. L’Orchestra si produce anche in formazioni specialistiche da camera, cui va il merito di divulgare specifici repertori.

FOTO Paolo Ferrara (direttore dell'Orchestra in occasione del concerto di venerdì)