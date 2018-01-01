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65^ Mostra della Ceramica
Si inaugura sabato 22 agosto
La Regione informa che martedì 4 agosto, alle ore 11.00, nella Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte si terrà la conferenza stampa di presentazione della 65^ Mostra della Ceramica di Castellamonte (si inaugura sabato 22 agosto).
Interverranno:
Giuseppe Bertero - Curatore della 65^ Mostra della Ceramica
Pasquale Mario Mazza – Sindaco di Castellamonte
Alessandro Musso – Consigliere delegato alla cultura del Comune di Castellamonte
Claudia Porchietto – Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte
Per informazioni:
Silvia Riva Succhellino e Massimo Raneri - Ufficio Cultura del Comune di Castellamonte
cultura@comune.castellamonte.to.it tel. 0124.5187216 – 214 / cell. 3351404689
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