Castelli aperti domenica 7 aprile

Dopo l’esordio di Pasqua con la sua ventinovesima edizione, Castelli Aperti prosegue con tanti appuntamenti su tutto il territorio. La rassegna, sostenuta dalla Regione Piemonte, invita a scoprire le dimore storiche, i giardini, i borghi, i musei, le torri che costituiscono l’affascinante patrimonio culturale piemontese.



Di seguito un elenco diviso per provincia di tutti i beni storici aperti domenica 7 aprile



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: aperto dalle 10.00 alle 19.00, con visite libere. Info 0144 57555; info@acquimusei.it. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.

Acqui Terme - Villa Ottolenghi Wedekind: visita guidata su prenotazione ore 14.30, con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti, durata totale). Informazioni e prenotazioni: 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com; Ingresso: intero 15€.

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: visite su prenotazione con orario 14.00 – 17.00. Informazioni e prenotazioni: Tel. 0141 922535; info@castellodirazzano.it. Ingresso a partire da 6€

Alluvioni Piovera – Castello di Piovera: "Piovera Orchidea" mostra dedicata al mondo delle Orchidee orario 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso ore 17:30). Visite guidate del Castello alle ore 11:00, 15:00 o 16:30. con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 346 2341141; info@castellodipiovera.it.

Costo biglietto: ingresso al parco Intero 6€, per visita guidata Intero 13€.

Giarole – Castello di Sannazzaro: visite guidate alle ore 11.30 e 15.30, su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 335 1030923; info@castellosannazzaro.it

Ingresso: intero 10€, ridotto 5€

Morsasco – Castello di Morsasco: aperto solo su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com. Ingresso: intero 10€, Ridotto 8€

Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth De Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 09.00-13.00 e 14.00-20.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso. Info e prenotazioni: tel. 345 8566039. Ingresso: intero 10€.

Rosignano Monferrato – Borgo: visite accompagnate nei seguenti orari: 10.00, 11.15, 15.00, 16.15) con partenza dall' Infopoint. Caldamente consigliata la prenotazione anticipata. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0142 489009 (Uffici comunali) oppure Tel. 377 1693394 (Infopoint); info@comune.rosignanomonferrato.al.it. Ingresso con offerta libera

Terzo – Torre di Terzo: visite guidate con ingresso gratuito ogni 30 minuti dalle ore 15.00 alle 18.30. Per informazioni: 0144 594264 oppure 334 102829; info@comune.terzo.al.it



PROVINCIA DI ASTI

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: visite libere con i seguenti orari 10.00-19.00. Per informazioni e prenotazioni Tel: 0141 957154, oppure Tel. 347 0834805 info@comune.castelnuovocalcea.at.it

Costigliole d'Asti – Castello di Rorà: aperto con orario 10.30 – 12.30 e 15.00 – 19.00. Fino al 2 giugno Mostra International Exhibition of Contemporary Art "The art of Immagination" a cura di Roberto Borra e Alessandro Merlo direzione artistica di Alberto Bongini e Karina Lukasik Per informazioni e prenotazioni: 0141 962210 (int. 210) oppure 348 3059089; manifestazioni@costigliole.it. Costo Biglietto: Gratuito.

Moncalvo – Torrione e camminamenti di Moncalvo: visite libere con pannelli informativi o accompagnate (dal Punto Informazioni Turistiche), con orario 10:00-12:30; 15:30-17:30. Le parti esterne del Torrione e delle mura sono visitabili liberamente tutti i giorni. Per informazioni: Tel: 388 6466361; info@prolocomoncalvo.it Costo Biglietto: Gratuito (offerta libera).

Nizza Monferrato – Gipsoteca Formica: visite guidate organizzate dalla IAT con orario 11.00 e 16.30 (tariffe in definizione). Per informazioni e prenotazioni contattare Tel: 0141 441565 oppure Tel. 379 1354571; iat@comune.nizza.at.it



PROVINCIA DI BIELLA

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero tutti i giorni. Per visite guidate contattare: Tel. 015 2534728; info@prolococandelo.it

Magnano – Collezione Enrico a Villa Flecchia: visite guidate dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0125 778100; faiflecchia@fondoambiente.it

Ingresso: intero: 8€, Iscritti FAI: 4 €.