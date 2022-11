Quando l'arte incontra il diritto

Giovedì 17 novembre alle 18 alla Biblioteca "F. Calvo" in piazza Vittorio Veneto 1 ad Alessandria viene presentato il libro "Quando l'arte incontra il diritto" dell'avvocato (e storico) casalese Sergio Favretto. Con l'autore intervengono Paolo Porzio, presidente dell'ordine forense di Alessandria, Elena Varvelli, coordinatrice del Museo e della gipsoteca di Casale, Anselmo Villata, critico d'arte e vice presidente Aica international e Roberto Livraghi, segretario della Consulta per i beni culturali della Provincia.

Il patrimonio culturale del passato, la creazione artistica di oggi sono la somma di tanti contributi singoli, ma anche lo specchio di una società. La storia di un Paese da sempre è segnata dall’arte. Il diritto, con le sue differenti formule, promuove e tutela l’autentica produzione artistica. Dalla Costituzione italiana ai Trattati e direttive europei, dalla norma penale alle norme civilistiche e amministrative, fino alla Carta della Cultura del G20 del 2021, giungono forti richiami alla libertà e autenticità dell’arte. Il volume offre un’antologia aggiornatissima di vicende anomali e patologiche del mercato dell’arte, come pure una sequenza di fatti esemplari di valorizzazione. Viene formulato un paradigma essenziale di avvertenze per l’acquisto di un’opera, per garantirsi della genuinità. Si ha un contributo chiaro e coraggioso a difesa dell’arte, come alta espressione di speranza. è un manifesto per l’autenticità artistica, per coniare un’etica giuridica dell’arte.Il volume di Favretto ospita interi capitoli sulle strutture museali italiane, sui beni culturali religiosi e non. Prefazione di Luciano Canfora.

l.a.