La Junior esce sconfitta per 75-49 dalla gara di Livorno contro la Libertas

Nella seconda trasferta in Toscana la Junior Casale esce sconfitta dal confronto del "PalaMacchia" di Livorno contro la Maurelli Group Libertas, seconda in classifica, con il punteggio di 75-49 dopo avere lottato per 30 minuti. Per i rossoblu di coach Cristelli è Ruiu il miglior realizzatore con 11 punti, mentre Negri è stato il miglior rimbalzista (10); era assente Apuzzo fermato dall’influenza. Domenica 27 novembre altra trasferta in Toscana, a Piombino.