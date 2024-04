Nell'anticipo di Cividale, la Novipiù è sotto 54-28 alla fine del primo tempo

Nell'anticipo della penultima giornata della Fase a orologio di Serie A2, al "PalaGesteco" di Cividale del Friuli, la squadra friulana - ancora imbattuta in questa fase di campionato con otto vittorie consecutive - sta conducendo nel punteggio per 54-28 sulla Novipiù. Dopo una buona partenza dei casalesi, che hanno inizialmente tenuto testa alle "Aquile" di coach Pillastrini, un break di 9-2 di Cividale ha propiziato il primo allungo dei padroni di casa che hanno poi chiuso il prima quarto 27-16.

Nella seconda frazione netta in campo la differenza tra le due squadre, con maggiore impatto ed energia da parte dei friulani che hanno superato anchei 20 punti di scarto con un incontenibile Mastellari e Miani. Nel finale del tempo è uscito capitan Martinoni per un problema a una caviglia.

Novipiù per il momento in balìa dei forti avversari come esplicitano anche i "numeri" con 0/8 da tre punti e un misero 2/4 nei tiri liberi.

Due gli ex della sfida: l'argentino Lucio Redivo, dalla scorsa stagione in Friuli dopo i trscorsi a Casale e Dalton Pepper che nella passata stagione ha contribuito alle promozione delle "Aquile" in A2.