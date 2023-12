Castrum paene in mundo singulare

Venerdì 15 dicembre alle ore 18 presso la sede dell’Associazione casalese Arte e Storia (Casale M.to, c.so Valentino 95/A, str. Don Bosco) verrà presentato il volume Castrum paene in mundo singulare, che raccoglie scritti per Aldo Settia in occasione del novantesimo compleanno.

La presentazione sarà effettuata a cura del dott. Simone Caldano, presidente dell’Associazione Piemonte medievale.

Aldo Settia, insigne medievista, già docente presso le Università di Torino e di Pavia, è stato presidente dell’Associazione casalese Arte e Storia dal 1997 al 2015, e ne è tuttora presidente onorario. Nel 2008 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria di Casale Monferrato, motivata dall'apporto scientifico pluridecennale, di valore unanimemente riconosciuto, che ha dato alla conoscenza del passato casalese e monferrino. Nel 2020 Aldo Settia ha donato un primo lotto di 1000 volumi della sua biblioteca alla Biblioteca civica “Giovanni Canna” di Casale M.to, e ha predisposto la futura donazione dei restanti circa 10.000 volumi e del suo archivio privato alla stessa Biblioteca.

Alla presentazione farà seguito un brindisi con gli auguri natalizi.