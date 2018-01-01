Omaggio a Enrico Colombotto Rosso

Trasferta nel torinese, nel nome di Enrico Colombotto Rosso, per il sindaco di Conzano Emanuele Demaria e per l’artista casalese Mauro Galfrè.

Entrambi sono stati invitati da Barbara Bianca Colombotto Rosso, presidente dell’associazione culturale Magica Torino, a partecipare come espositori alla grande mostra/evento “Segretamente tra l’Ombra e l’Anima” inaugurata sabato scorso 2 maggio nei prestigiosi spazi espositivi del Museo Civico Casa del Conte Verde della città di Rivoli (TO).

Il sindaco Demaria, che vanta una lunga collaborazione con Magica Torino, ha portato in esposizione due grandi opere storiche da collezioni di Enrico Colombotto Rosso, torinese di nascita, ma monferrino (in quel di Camino) d’adozione, e ha ricordato nel suo intervento l’amicizia personale e la predilezione del Maestro per il pittoresco borgo di Conzano di cui era illustre Cittadino Onorario e dove aveva esposto più volte le sue opere. Mauro Galfrè partecipa invece alla mostra con un suo dipinto storico degli anni ’80, ispirato al racconto La maschera della Morte Rossa di Edgar Allan Poe, che è vicino alle tematiche colombottiane ed anche allegoria della odierna situazione mondiale.

Alla grande esposizione collettiva sono stati invitati 71 artisti di diversa provenienza -tra cui appunto il casalese Mauro Galfrè- che danno vita a un linguaggio corale che spazia tra pittura, scultura, fotografia, videoarte e installazioni, le cui opere dialogheranno con le quattro presenti in mostra di Colombotto Rosso per celebrare e omaggiare il celebre artista di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. Al grande evento, ideato e curato da Magica Torino in occasione del suo decennale di attività, e realizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Rivoli con il patrocinio della Regione Piemonte, sono intervenute Maria Grazia Grippo, Presidente del Consiglio Comunale di Torino e Laura Pompeo, Consigliera Regionale del Piemonte. Nel Comitato di presentazione anche la referente del Museo professoressa Laura Prunello, il sindaco di Rivoli Alessandro Errigo e l'architetto, artista, scenografo e curatore di eventi Alex Donadio. Con questo ambizioso progetto espositivo Magica Torino riporta dunque l’attenzione sul grande artista piemontese, figura centrale dell'arte contemporanea internazionale.

Tra gli artisti in mostra spiccano nomi di autori di grande rilievo come Sergio Minero, Sergio Albano, Stanislao Lepri, Abacuc, Ernesto Morales, Rocco Forgione, Davide De Agostini, Alex Donadio, il regista Tonino De Bernardi e molti altri che hanno lasciato una traccia concreta nel panorama artistico locale e nazionale.

FOTO. Da sinistra Galfrè, ilsindaco Emanuele Demaria, Barbara Colombotto Rosso e Maria Grazia Grippo (presidente consiglio comunale di Torino).

La mostra sarà visitabile dal 2 al 31 Maggio 2026 con i seguenti orari:

da mercoledì a giovedì 16,00 - 19,00

sabato e domenica 10,00 - 13,00 / 16,00 - 19,00

Museo Civico Casa del Conte Verde, via Flli Piol 8 Rivoli (TO)