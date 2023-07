Davide Ranaldi per Viotti Estate

È già al “giro di boa” della sua parte vercellese questo Viotti Festival Estate, una rassegna impegnata a proporre uno dopo l'altro i migliori solisti della nuova generazionee dunque a portare idealmente una ventata d'aria fresca in questa calda estate.

Siamo infatti giunti al terzo appuntamento, che ancora una volta celebra il pluriennale sodalizio con uno dei luoghi d'eccellenza della cultura vercellese, ovvero il Museo Leone. Saranno la quiete e la bellezza di questo splendido complesso museale ad accogliere sabato 22 luglioalle ore 20 un pianista molto giovane ma dalla carriera già brillantissima come Davide Ranaldi.

Vincitore del prestigioso Premio Veneziae oggi allievodello straordinario Alexander Romanovsky, di recente ammirato proprio al Viotti Festival, Ranaldi offrirà agli spettatori vercellesi un programmadi grande impegno che copre quasi due secoli di storia della musica.

La serata si aprirà infatti con la Sonata K380, tra le espressioni più felici del genio di Domenico Scarlattie in generale del repertorio settecentesco, per poi passare alla Sonata n. 21Waldsteindi Ludwig van Beethoven, pubblicata nel 1805 ed emblematica per la capacità tutta beethovenianadi coniugare in forme diverse e a volte inedite le molte sfumature dell'elemento drammatico.

Ranaldi affronterà quindi l'Arabeske op. 18di Robert Schumann, opera del 1839 dotata di una grazia e di un fascino delicato che l'autore stesso ebbe a definire“femminili”. Il concerto si concluderà poi in grande stile con le 28 Variazioni su un tema di Niccolò Paganinidi Johannes Brahms, pagina considerata a ragione tra le più impegnative dell'intera letteratura pianistica.

Da segnalare cheil concerto sarà preceduto da un aperitivo alle ore 19a cura della pasticceria e biscottificio artigianale “Il Matterello”di Vercelli, il primo biscottificio italiano basato sul lavoro di persone con situazioni di svantaggio e vulnerabilità sociale.

BIGLIETTI:-Concerto e aperitivo 15 €(ingresso ore 19)

- Solo concerto 10 €(ingresso ore 20)

PRENOTAZIONI EINFORMAZIONIconsultare il sito viottifestival.it, scrivere a biglietteria@viottifestival.it, telefonare al numero 329 1260732 o ancora recarsi al Viotti Club di via G. Ferraris 14 a Vercelli (dal mercoledì al sabato dalle 14 alle 19.00).

BIOGRAFIA:

Definito come un pianista eccezionale dalla personalità sincera e coinvolgente, Davide Ranaldi inizia lo studio del pianoforte all’età di 4 anni. Nel 2021 vince il Primo Premio nel rinomato XXXVII Premio Venezia dopo la laurea al Conservatorio Giuseppe Verdidi Milano con il massimo dei voti, la lode e una menzione speciale per “qualità tecnico musicali di altissimo livello”. A conclusione del 2021 viene invitato a suonare il Concerto n. 2 di L. van Beethoven diretto da Donato Renzetti, inaugurando con tre concerti il progetto culturale Nell’Olimpo di Beethovenche condurrà Cortina D’Ampezzo alle Olimpiadi nel 2026.

Si è esibito per la Società del Quartetto di Milano, il Bologna Festival, gli Amici della musica di Firenze, gli Amici della musica diPadova (sala dei Giganti), gli Amici della musica di Mestre (con il trio Boccherini), per l’Associazione Chamber Music di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia (Sala Grande), alla Fazioli Concert Hall e per le Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza. Tra gli appuntamenti salienti della stagione in corso si contano, a febbraio 2023, il debutto al Teatro Carlo Felice di Genova e un ritorno al Teatro La Fenice di Venezia. Davide vive oggi a Milano e si sta perfezionando sotto la guida di Alexander Romanovsky e di Leonid Margarius.

PROSSIMO APPUNTAMENTOcon il terzo Viotti Festival Estate è previsto per sabato 29 luglio alle ore 20, sempre presso il Museo Leone di Vercelli, e vedrà protagonista il violinista Vikram Francesco Sedona impegnato in brani di Bach, Ysaÿe e Paganini.

***

L’attività della CamerataDucalee del Viotti Festivalè sostenuta dal Ministero della Cultura, la Regione Piemonte, ilComune di Vercelli, la Fondazione CRT, laFondazione Cassa di Risparmiodi Vercelli, la Provinciadi Vercelli, Mundi Riso, NOVACOOP, Comune di Fontanetto Po, ATENA-IREN, Gruppo Nuova SA.CARin collaborazione con ATL Biella Valsesia Vercelli, ASCOM Vercellie Provincia, Museo Leone, Strada del Riso Vercellese di Qualità, AIAM Associazione Italiana Attività Musicali, CIDIM Comitato Nazionale Italia...