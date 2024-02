Bologna si presenta a Casale

Dal Museo Ebraico di Casale a quello di Bologna: si può definire quasi un gemellaggio il prossimo appuntamento culturale al complesso ebraico di Casale Monferrato. In vicolo Salomone Olper, domenica 11 febbraio alle 15.30, viene presentato il volume “Il Museo Ebraico Di Bologna 1999-2019 - Tra storia, cronaca e attività”, scritto da Franco Bonilauri ed edito da Il Mulino.

L’ opera ripercorre la storia e le collezioni di questa realtà che ha sede nel cinquecentesco palazzo Pannolini di Bologna e che è in grado di fare convivere le attività di conservazione, studio e valorizzazione, coinvolgendo direttamente il pubblico in un’ampia proposta di attività culturali e formative.

Il Museo Ebraico di Bologna (MEB) è stato inaugurato nel 1999 a seguito di una più che decennale attività di ricerca, di conservazione e studio, per raccontare e valorizzare, in chiave moderna, la storia degli ebrei bolognesi e del territorio regionale. È un museo di nuova concezione, realizzato tenendo conto degli aspetti sia tradizionali sia innovativi, non solo sotto il profilo tecnologico, è stato tra i primi in quegli anni a caratterizzarsi sui sistemi multimediali, ma anche per l’aspetto giuridico: è infatti la prima realtà museale ebraica, in Italia, gestita dalle istituzioni pubbliche unitamente alla Comunità ebraica di Bologna.

A presentare il volume sarà lo stesso autore a lungo storico dell’arte esperto nei Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, docente di Catalogazione informatizzata dei beni culturali all’Università di Parma e primo direttore del Museo Ebraico di Bologna. Insieme a lui ci saranno Guido Ottolenghi, Presidente Fondazione MEB, Annie Sacerdoti Giornalista e scrittrice esperta in beni culturali ebraici e Claudia De Benedetti Direttore dei Musei Ebraici di Casale Monferrato.

a.a.

Ingresso Libero, per Informazioni 0142 71807 info@casalebraica.org

FOTO. Museo ebraico di Bologna