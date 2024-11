Il Tenco di Deregibus a Fontanafredda

Sarà a Fontanafredda il prossimo appuntamento per presentare il libro “Luigi Tenco. Lontano, lontano. Lettere, racconti, interviste”, curato da Enrico de Angelis e dal casalese Enrico Deregibus ed edito da il Saggiatore, un volume che raccoglie in 440 pagine le parole scritte e pronunciate dal cantautore piemontese nel corso della sua esistenza.

È previsto sabato 30 novembre alle 18.30 con i curatori, Enrico de Angelis e Enrico Deregibus, e con la cantautrice Giua che proporrà alcuni brani di Tenco. Conduce Paola Farinetti nell’ambito del Laboratorio di Resistenza Permanente della Fondazione E. di Mirafiore, all’interno del Villaggio Narrante in Fontanafredda, in Via Alba 15 a Serralunga d'Alba, nel cuore delle Langhe

Prenotazione obbliigatoria: www.fondazionemirafiore.it/evento/serata-luigi-tenco

L’evento sarà in diretta streaming sul canale YouTube MirafioreTv, dove resterà disponibile anche successivamente.

“Luigi Tenco. Lontano, lontano. Lettere, racconti, interviste” è un insieme di materiali in buona parte inediti – dai temi delle elementari alle lettere, dai diari agli abbozzi di racconti e sceneggiature, dalle interviste fino alle ultime dichiarazioni durante il Festival di Sanremo del 1967 – che dà forma a un’autobiografia impossibile: il racconto della sua vita, dei suoi pensieri, delle sue emozioni e dei suoi incontri attraverso la sua stessa voce.

Di quasi ogni fase della sua breve vita, Luigi Tenco ci ha lasciato una traccia, un testo, una dichiarazione, concedendoci così di guardare al di là delle parvenze di riottosità e malinconia con cui è stato a lungo identificato. Quest’opera ci permette di conoscere da vicino e nella sua evoluzione una figura creativa e piena di desideri, anticonformista e in anticipo sui tempi, umile e allo stesso tempo consapevole del potere delle parole e delle canzoni. Il ritratto di uno dei più grandi cantautori della storia d’Italia, nella sua essenza più sincera.

Enrico Deregibus (Balzola-Casale, 1967) è giornalista e direttore artistico o consulente di vari eventi musicali e culturali. È considerato il biografo di Francesco De Gregori, su cui ha pubblicato vari libri. Oltre a questi, ha firmato Dizionario completo della canzone italiana (2006), Il mio posto nel mondo. Luigi Tenco, cantautore (2007) con Enrico de Angelis e Sergio Secondiano Sacchi, Chi se ne frega della musica? (2013). Nel 2017 ha realizzato un omaggio a Luigi Tenco con eventi in contemporanea in più di 30 località.