Europee a Casale: Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia sul 60%, PD 20%, M5S circa il 10%

Si sta concludendo lo spoglio delle schede per le elezioni europee. A Casale Monferrato hanno votato 18.348 elettori pari al 66,90% (alle Politiche del 2018 l’affluenza era stata di 19.284 elettori pari al 72,51% mentre cinque anni fa i votanti erano 19.472 pari al 67,77%). Il primo partito (quando sono state scrutinate 41 su 43 sezioni) è la Lega con 37,02%, segue il PD con 19,98%, terzo Forza Italia con 12,45%, quarto Fratelli d'Italiacon 10,76% mentre quinto è il Movimento 5 Stelle con 9,84%. Tra i più piccoli spicca +Europa con il 2,67%. Le schede bianche sono 2,62% mentre le nulle il 2,75%.

Ma come era andata cinque anni fa? Il PD trionfava in Monferrato con una media che si assestava sul risultato nazionale (il 40%). Gli unici Comuni dove non vinceva erano Bozzole e Moncestino (dove il primato andava al Movimento 5 Stelle). L’allora partito di Renzi superava addirittura il 50% a Grana, mentre a Sala raggiungeva il 48%, a Trino e Ottiglio andava oltre il 46%. Da segnalare la forte astensione a Odalengo Grande dove al voto erano andati il 39% degli iscritti. A Casale exploit sempre del PD che in pratica raddoppiava i voti passando dal 22,30% del 2009 al 39,63%.

Caduta del centrodestra: l’allora PdL nel 2009 aveva ottenuto il 41,50% mentre nel 2014 sommando i voti di Forza Italia, Fratelli d’Italia e NCD arrivava al 29,49%; stesso discorso per la Lega Nord che dimezzava quasi il voto passando dal 13,10% al 7,56%. In ribasso anche il Movimento 5 Stelle che a Casale otteneva il 17,20% contro il 22,96% nel voto dell’anno prima. Flessione anche come numero di votanti: dai 21.762 di cinque anni prima ai 19.472 del 2014 (quasi dieci punti percentuale).

Chiuso lo scrutinio delle europee si attende quello delle regionali e delle comunali che inizierà alle ore 14 di lunedì 27 maggio: per quanto riguarda la Regione Piemonte gli exit pool parlano di una vittoria di Alberto Cirio candidato del centrodestra su Sergio Chiamparino, presidente uscente ed esponente del centrosinistra.