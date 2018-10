"Camminare il Monferrato" a Odalengo Piccolo

Domenica 14 ottobre nell’ambito di “Tufo & Tartufo”, fiera regionale del tartufo di Odalengo Piccolo, proseguono le passeggiate di “Camminare il Monferrato” promosse dai Comuni Monferrini e dalla Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea, in collaborazione con l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, il CAI di Casale Monferrato ed il patrocinio del giornale “Il Monferrato”.

L’itinerario inedito, organizzato dal Comune di Odalengo Piccolo, prende il via alle ore 15 da piazza Piemonte zona Fiera. Da qui, accompagnati dalle note della Banda di Fontanetto, si percorre la strada provinciale fino a località Serra e si scende a sinistra per Villadeati imboccando poi nuovamente a sinistra la Comunale sterrata che porta al Vivaio Melamangio in Monferrato.

Da li si scende fino all’antica strada della Valle e tramite un sentiero in mezzo al bosco si arriva in località Marco. Lasciata a sinistra l’edicola votiva di San Pietro, si imbocca l’antica strada Comunale che porta ad Alfiano e arrivati in alto, sulla collina che segna il confine tra Odalengo Piccolo e Alfiano si volta a sinistra. Da qui si scende verso Strada delle Are, si oltrepassa la vecchia Cava, e si giunge alla Cascina Buco da dove si vede tutto Odalengo Piccolo con le sue varie frazioni. Si scende ancora, fino alla strada della Valle da dove si intraprende un ultima salita verso l’antica Cappella della Madonna delle Vigne per poi ritrovarci agevolmente in zona fiera.

Il ritrovo è fissato presso il luogo di partenza verso le ore 14,30 e ad accogliere i partecipanti ci sarà il sindaco Mirella Panatero con gli ideatori del percorso. Una guida abilitata illustrerà le particolarità che si incontreranno lungo il percorso rendendo più agevole la lettura del territorio. Il servizio sarà svolto da Anna Maria Bruno coadiuvata dall’esperto locale Francarlo Triveri.

Al termine della camminata, il Comune e la Pro Loco offriranno un gradevole rinfresco per tutti i partecipanti. Per chi deciderà di restare, ci sarà la possibilità di visitare la mostra “Cronache di Odalengo” in biblioteca ed anche di girare nella fiera degustando le numerose specialità locali. Solo in caso di mal tempo, per un’eventuale conferma, è possibile telefonare al Comune di Odalengo Piccolo 0141 919126 oppure al numero 348 0938656.