Una trentina di persone del Torinese ha partecipato sabato 21 settembre alla tappa del Grand Tour Piemonte dal titolo "Il Divisionismo di Angelo Morbelli, pittore del Monferrato".

La giornata è iniziata al Museo Civico di Casale Monferrato, dove il gruppo ha partecipato ad una visita guidata alla mostra temporanea dedicata al celebre pittore, allestita in una sala del Museo.

Nel pomeriggio, trasferimento alla Colma di Rosignano Monferrato dove i partecipanti, guidata da un accompagnatore naturalistico, hanno potuto apprezzare dal vivo le peculiarità del Monferrato casalese (prima fra tutte la Pietra da Cantoni) ed i paesaggi che hanno fatto da sfondo ad alcune delle più celebri opere del Pittore.

Dal Castello di Uviglie, percorrendo un tratto del Percorso Morbelliano con le installazioni permanenti che riproducono le tele del Pittore, il cui numero è stato incrementato quest'anno in occasione del Centenario della morte di Angelo Morbelli, il gruppo ha raggiunto Villa Maria, dimora del Pittore, ancora di proprietà degli eredi.

Grazie alla disponibilità di Roberto Morbelli, i partecipanti al Grand Tour hanno scoperto lo Studio con Anita Rosso, presidente dell'Associazione Amis d'la Curma che ha restituito l'ambiente all'originale dignità, e il Giardino, rimasto pressoché intatto nel corso del tempo e recentemente restituito all'antico splendore per l'intervento del Comune di Rosignano Monferrato.

Il gruppo ha mostrato grande interesse nel corso di tutte le visite ed è rimasto molto soddisfatto dal percorso proposto, che ha dato la possibilità di scoprire (per molti) e di approfondire la figura di Angelo Morbelli, uno dei massimi esponenti del Divisionismo italiano, che ha contribuito con le sue opere a far conoscere i paesaggi del Monferrato Casalese in Itaila e nel Mondo. Quindi commenti positivi a fine giornata e intenzione di tornare sul nostro territorio.