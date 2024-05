Al “Vivaldi” il 1° giugno alle 16

Si conclude sabato il 1° giugno alle 16 in Auditorium Pittaluga (via Parma, 1 – Alessandria) la mostra di manifesti storici dal titolo “Giacomo e Achille Panizza direttori d’orchestra al Teatro Municipale” realizzata per far conoscere i due direttori d'orchestra originari della provincia alessandrina, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Alessandria e la Biblioteca Civica di Alessandria “F. Calvo” e curata da Cristoforo Moretti.

E a concludere la mostra, secondo lo stile del Conservatorio alessandrino Vivaldi, sarà naturalmente un concerto a ingresso omaggio curato dal professore di teoria dell’armonia e analisi Federico Favali. L’evento ha titolo Giacomo e Achille Panizza tra Verdi e Puccini fa parte della rassegna Scatola Sonora 2024 - Festival Internazionale di Opera e Teatro Musicale di Piccole Dimensioni realizzato con il contributo di Regione Piemonte).

Durante il concerto saranno suonati brani di Giacomo Panizza, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. A esibirsi sarà la pianista australiana Nicole Panizza, i soprani Anita Maiocco ed Alexandra Ivchenko ed il baritono Yulin Wang. La musica si alternerà a brevi narrazioni a opera di Cristoforo Moretti (curatore della mostra).

“Siamo particolarmente contenti di questi eventi ospitati presso il Conservatorio Vivaldi - ha spiegato Moretti - perché ci permettono di celebrare due figure non troppo spesso ricordate. Giacomo e Achille Panizza hanno rivestito ruoli molto prestigiosi. Giacomo è stato per quasi 30 anni maestro al cembalo alla Scala di Milano e Achille ha diretto la prima di Le Willis di Giacomo Puccini al Teatro Dal Verme di Milano”.

“Sono molto contenta - ha detto Nicole Panizza - di venire in Italia a suonare. Questa è un’occasione unica per conoscere due personaggi perfettamente inseriti nel mondo musicale in un periodo cruciale per l'opera italiana e per ascoltare musiche che non vengono offerte spesso al pubblico”.

Federico Favali

La musica del compositore italiano Federico Favali ha ricevuto riconoscimenti internazionali ed è stata eseguita da molti ensemble notevoli, come il Birmingham Contemporary Music Group e il Lontano Ensemble. Il suo catalogo comprende musica vocale, un’opera, composizioni per strumento solista e musica per ensemble e orchestra. Come musicologo si occupa principalmente di analisi della musica contemporanea. Insegna teoria dell’armonia ed analisi al Conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria.

Cristoforo Moretti

Si occupa da sempre di recupero della memoria: da ingegnere nel restauro degli edifici, da organizzatore di mostre nella valorizzazione dei grandi maestri dell’illustrazione italiana, da ricercatore nella riscoperta della storia minore tra Milano e Alessandria, di cui Giacomo e Achille Panizza fanno prepotentemente parte.

Come tutti i viaggi della mente, anche questo è partito da una scintilla, la polemica pubblica tra Giacomo Panizza e Gaetano Donizetti, e strada facendo ha coinvolto Rossini, Verdi, Garibaldi, Puccini, la Scapigliatura...



Nicole Panizza

È una pianista collaboratrice, studiosa, educatrice e consulente artistica di fama internazionale. Vincitrice di un premio Fulbright e ricercatrice presso l’Università di Harvard, l’Università di Oxford e la Manhattan School of Music, è sempre più rinomata per la sua ricerca intermediale che esplora in modo creativo la memoria culturale, le etnografie incarnate e la partnership testo-musica come fonte storica.

Attualmente Nicole ricopre le cariche di professore assistente (musica) presso la Coventry University, direttore artistico del Panizza Dynasty Project e di Performing Emily Dickinson, consulente creativo per l’International Center for American Music e curatore creativo del Women’s Song Forum.

FOTO, inaugurazione mostra con Marco Santi (direttore Conservatorio), Cristoforo Moretti (curatore mostra e voce narrante evento) ; Federico Favali (professore che ha curato il concerto).

Le informazioni in continuo aggiornamento sui concerti del Vivaldi sono disponibili al sito www.conservatoriovivaldi.it.