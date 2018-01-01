Castelli Aperti
rinnova il suo appuntamento con il grande patrimonio storico e culturale del Piemonte, offrendo ogni fine settimana l'opportunità di scoprire alcune tra le più affascinanti dimore storiche della regione. Castelli, palazzi, torri, giardini e residenze d'epoca aprono le loro porte al pubblico, accompagnando visitatori e turisti in un viaggio attraverso secoli di storia, arte e tradizioni
. Di seguito l'elenco dei beni aperti al pubblico domenica 28 giugno. PROVINCIA DI ALESSANDRIAAcqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico:
aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind:
visite guidate su prenotazione alle ore 16.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano:
aperto con orario 15.00 – 17.00. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€.Alluvioni Piovera – Castello di Piovera:
aperto al pomeriggio con orario 14.30-18.30. Visite guidate su prenotazione al 346 234114; Intero 13€.Bistagno - Gipsoteca Giulio Monteverde:
orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso: Intero 5€.Cassine – Museo d'Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino:
aperto con orario 16.00-19.00. Ingresso: Intero 4€. Info 0144 715151.Ozzano Monferrato – Borgo:
visite libere per il borgo con l'ausilio di audioguide QR CODE solo per gli spazi esterni.Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana:
visite guidate solo su prenotazione con orario 10.00-19.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345 8566039. Ingresso: intero 10€.Rocca Grimalda – Castello di Rocca Grimalda:
visite guidate giardino e castello alle ore 15.00 e 16.30. Ingresso: Intero 15€ (inclusa degustazione vini) Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-rocca-grimalda.htmlRosignano Monferrato – Borgo:
visite a offerta libera alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377 1693394 (Infopoint)Trisobbio – Castello di Trisobbio (salita alla Torre):
dalle ore 17.30 alle 19.00 con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.trisobbio.eu/torre_castello/
Info. Tel. 345 6044090. Ingresso: Intero 2€.Valenza – Palazzo Terzano:
visite guidate su prenotazione con orario 11.00 – 17.00. Info e prenotazioni: https://palazzoterzano.it/visite-a-palazzo/
Tel. 0131-941251 Ingresso: Intero 15€ PROVINCIA DI ASTICastagnole delle Lanze - Torre del Conte Ballada di Saint Robert:
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Ingresso: solo risalita intero 3€. risalita con calice di vino: intero 8€.Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea:
area aperta per visite libere con i seguenti orari 10.00-19.00. Ingresso: Gratuito.Cisterna d'Asti – Museo Arti e Mestieri di un Tempo:
visite guidate alle ore 15.00 e ore 17.00. Ingresso: intero 7€. Info 0141 979021.Costigliole d'Asti – Castello di Rorà:
aperto con orario 10.30 – 12.30 e 15.00 – 18.30. Ingresso: intero 5€.
Fino al 30 agosto mostra dedicata alle artiste Gabriella Piccatto e Barbara Corbucci.San Giorgio Scarampi – Torre:
accesso libero dalle 09.00 alle 19.00.Viarigi – Torre dei Segnali:
visite accompagnate dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Ingresso: offerta libera. PROVINCIA DI BIELLABiella – Palazzo Gromo Losa:
Mostra “Selvatica-Natura ed Arte in Festival” dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso: Intero 10€. Info: 015 0991868Biella – Palazzo La Marmora:
dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso: visite libere Intero 10€, visite guidate su prenotazione al Tel. 345 0697927 Intero 15€.Candelo – Ricetto di Candelo:
accesso libero. Per visite guidate contattare: 015 2536728; info@prolococandelo.it
.Magnano – Collezione Enrico a Villa Flecchia:
visite guidate dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero: 8€, iscritti FAI: 4 €. Prenotazione consigliata. Tel: 344 1966276; faiflecchia@fondoambiente.itMasserano – Palazzo dei Principi:
visite guidate dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ingresso intero 6€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-dei-principi-di-masserano.html PROVINCIA DI CUNEOAlba – Museo Diocesano di Alba:
aperto dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: intero 5€.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.htmlBarolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum:
aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: intero 9€; ridotto 7€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.htmlBra – La Zizzola:
dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso gratuito.Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri:
aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa:
aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.Bra – Museo del Giocattolo:
ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.Cherasco – Palazzo Salmatoris:
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.Corneliano d'Alba – Torre di Corneliano:
apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri Tel. 338/9654524 e Tel. 340/8026232. Annullamento in caso di maltempo.Dronero – Museo Civico Luigi Mallé:
dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: Intero 5€Fossano – Castello dei Principi D’Acaja:
aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it
. Ingresso intero 5€.Govone – Castello Reale:
aperto dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero 8€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.htmlMagliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano:
aperto con orario 10.30-18.30. Ingresso intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei).
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.htmlManta – Castello della Manta:
aperto con orario 11.00-19.00. Ingresso intero 11€, Iscritti FAI gratuito; Visita guidata intero 15€.Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio:
dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso intero 8€, ridotto 6€.Mondovì – Museo della Casa:
aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso: Intero 7€Priero - Borgo e Torre Medievale di Priero:
visite guidate previa prenotazione dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso: Intero 4€ Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-e-torre-maestra-di-priero.htmlRoddi - Castello di Roddi:
visite guidate ogni ora ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Ingresso: Intero 6€ Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.htmlSaluzzo - Casa Cavassa:
orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 6.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.htmlSaluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico:
visite accompagnate dalle 14:00 alle 19:00. Ingresso: Intero € 3,5.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.htmlSaluzzo – La Castiglia:
orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 8.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.htmlSaluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero:
orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 3,5.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.htmlSaluzzo - Villa Belvedere Radicati:
orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso intero 5€.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.htmlSavigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra:
orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 5€.Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta:
visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 09.30 e 14.00.
Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.itSavigliano – Torre Civica:
visite ore 10.30 e 15.00. Prenotazione consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it
Ingresso intero 3€ Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba:
aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Ingresso: Intero 6€.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html PROVINCIA DI NOVARAOleggio Castello – Castello dal Pozzo:
visite guidate su prenotazione al mattino. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0322 53713, 335 6121362
, contact@castellodalpozzo.com
. Ingresso: Intero 15€.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-dal-pozzo-a-oleggio-castello.htmlVacciago di Ameno - Fondazione Antonio e Carmela Calderara:
visite libere gratuite dalle 15.00 alle 18.00. Per le visite guidate è necessario contattare la struttura concordando orario e pagamento. Tel. 02 6555463 o 340 0057784Vinzaglio - Castello di Vinzaglio:
aperto solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774. PROVINCIA DI TORINOAgliè – Villa Il Meleto, Casa di Guido Gozzano
: orario dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Ingresso intero 8€Arignano - Castello delle Quattro Torri:
visite guidate alle ore 15.00 con prenotazione obbligatoria sul sito: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-delle-quattro-torri-a-arignano.html
Ingresso: Intero 10€SPECIALE BIGLIETTO COMBINATO: ore 11 visita del Castello di Castelguelfo (Pessione-Chieri) e ore 15 visita del Castello delle Quattro Torri di Arignano:
Prenotazioni obbligatorie qui: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-castelguelfo.html
Tariffa: Intero 16€Caravino – Castello e Parco di Masino:
aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso: (Castello e Parco) Intero 15€, Iscritti FAI ingresso gratuito.Chieri, frazione Pessione – Castello di Castelguelfo:
visite guidate alle 11.00 e alle 15.00. Ingresso: Intero 10€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-castelguelfo.htmlSPECIALE BIGLIETTO COMBINATO: ore 11 visita del Castello di Castelguelfo (Pessione-Chieri) e ore 15 visita del Castello delle Quattro Torri di Arignano:
Prenotazioni obbligatorie qui: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-castelguelfo.html
Tariffa: Intero 16€Piossasco – Casa Lajolo:
visite guidate (prenotazione consigliata) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.00. Ingresso: Intero 10€ Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/casa-piossasco.htmlPralormo – Castello di Pralormo:
dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso: visite guidate castello: intero 9€.San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo:
aperto dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). Prenotazione consigliata al 0121/502761 prenotazioni@fondazionecosso.it
. Ingresso intero 15€ FOTO. Castello Quattro Torri ad ArignanoUFFICIO STAMPAElisa Bogliotti 339 2425021stampa@castelliaperti.it