Castelli Aperti rinnova il suo appuntamento con il grande patrimonio storico e culturale del Piemonte, offrendo ogni fine settimana l'opportunità di scoprire alcune tra le più affascinanti dimore storiche della regione. Castelli, palazzi, torri, giardini e residenze d'epoca aprono le loro porte al pubblico, accompagnando visitatori e turisti in un viaggio attraverso secoli di storia, arte e tradizioni. Di seguito l'elenco dei beni aperti al pubblico domenica 28 giugno.



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: visite guidate su prenotazione alle ore 16.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: aperto con orario 15.00 – 17.00. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€.

Alluvioni Piovera – Castello di Piovera: aperto al pomeriggio con orario 14.30-18.30. Visite guidate su prenotazione al 346 234114; Intero 13€.

Bistagno - Gipsoteca Giulio Monteverde: orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso: Intero 5€.

Cassine – Museo d'Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: aperto con orario 16.00-19.00. Ingresso: Intero 4€. Info 0144 715151.

Ozzano Monferrato – Borgo: visite libere per il borgo con l'ausilio di audioguide QR CODE solo per gli spazi esterni.

Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 10.00-19.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345 8566039. Ingresso: intero 10€.

Rocca Grimalda – Castello di Rocca Grimalda: visite guidate giardino e castello alle ore 15.00 e 16.30. Ingresso: Intero 15€ (inclusa degustazione vini) Prenotazioni:

Rosignano Monferrato – Borgo: visite a offerta libera alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377 1693394 (Infopoint)

Trisobbio – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): dalle ore 17.30 alle 19.00 con prenotazione obbligatoria sul sito

Valenza – Palazzo Terzano: visite guidate su prenotazione con orario 11.00 – 17.00. Info e prenotazioni:



PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze - Torre del Conte Ballada di Saint Robert: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Ingresso: solo risalita intero 3€. risalita con calice di vino: intero 8€.

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: area aperta per visite libere con i seguenti orari 10.00-19.00. Ingresso: Gratuito.

Cisterna d'Asti – Museo Arti e Mestieri di un Tempo: visite guidate alle ore 15.00 e ore 17.00. Ingresso: intero 7€. Info 0141 979021.

Costigliole d'Asti – Castello di Rorà: aperto con orario 10.30 – 12.30 e 15.00 – 18.30. Ingresso: intero 5€.

Fino al 30 agosto mostra dedicata alle artiste Gabriella Piccatto e Barbara Corbucci.

San Giorgio Scarampi – Torre: accesso libero dalle 09.00 alle 19.00.

Viarigi – Torre dei Segnali: visite accompagnate dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Ingresso: offerta libera.







PROVINCIA DI BIELLA

Biella – Palazzo Gromo Losa: Mostra “Selvatica-Natura ed Arte in Festival” dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso: Intero 10€. Info: 015 0991868

Biella – Palazzo La Marmora: dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso: visite libere Intero 10€, visite guidate su prenotazione al Tel. 345 0697927 Intero 15€.

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero. Per visite guidate contattare: 015 2536728;

Magnano – Collezione Enrico a Villa Flecchia: visite guidate dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero: 8€, iscritti FAI: 4 €. Prenotazione consigliata. Tel: 344 1966276;

Masserano – Palazzo dei Principi: visite guidate dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ingresso intero 6€. Prenotazioni:



PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: intero 5€.

Prenotazioni:

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: intero 9€; ridotto 7€. Prenotazioni:

Bra – La Zizzola: dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso gratuito.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d'Alba – Torre di Corneliano: apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri Tel. 338/9654524 e Tel. 340/8026232. Annullamento in caso di maltempo.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: Intero 5€

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60;

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero 8€. Prenotazioni:

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30. Ingresso intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei).

Prenotazioni:

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 11.00-19.00. Ingresso intero 11€, Iscritti FAI gratuito; Visita guidata intero 15€.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso intero 8€, ridotto 6€.

Mondovì – Museo della Casa: aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso: Intero 7€

Priero - Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate previa prenotazione dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso: Intero 4€ Prenotazioni:

Roddi - Castello di Roddi: visite guidate ogni ora ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Ingresso: Intero 6€ Prenotazioni:

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 6.

Prenotazioni:

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14:00 alle 19:00. Ingresso: Intero € 3,5.

Prenotazioni:

Saluzzo – La Castiglia: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 8.

Prenotazioni:

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 3,5.

Prenotazioni:

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso intero 5€.

Prenotazioni:

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra:orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 5€.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 09.30 e 14.00.

Prenotazione obbligatoria:

Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15.00. Prenotazione consigliata:

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Ingresso: Intero 6€.

Prenotazioni:





PROVINCIA DI NOVARA

Oleggio Castello – Castello dal Pozzo: visite guidate su prenotazione al mattino. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0322 53713, 335 6121362

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-dal-pozzo-a-oleggio-castello.html

Vacciago di Ameno - Fondazione Antonio e Carmela Calderara: visite libere gratuite dalle 15.00 alle 18.00. Per le visite guidate è necessario contattare la struttura concordando orario e pagamento. Tel. 02 6555463 o 340 0057784

Vinzaglio - Castello di Vinzaglio: aperto solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774.



PROVINCIA DI TORINO

Agliè – Villa Il Meleto, Casa di Guido Gozzano: orario dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Ingresso intero 8€

Arignano - Castello delle Quattro Torri: visite guidate alle ore 15.00 con prenotazione obbligatoria sul sito:

SPECIALE BIGLIETTO COMBINATO: ore 11 visita del Castello di Castelguelfo (Pessione-Chieri) e ore 15 visita del Castello delle Quattro Torri di Arignano: Prenotazioni obbligatorie qui:

Caravino – Castello e Parco di Masino: aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso: (Castello e Parco) Intero 15€, Iscritti FAI ingresso gratuito.

Chieri, frazione Pessione – Castello di Castelguelfo: visite guidate alle 11.00 e alle 15.00. Ingresso: Intero 10€. Prenotazioni:

SPECIALE BIGLIETTO COMBINATO: ore 11 visita del Castello di Castelguelfo (Pessione-Chieri) e ore 15 visita del Castello delle Quattro Torri di Arignano: Prenotazioni obbligatorie qui:

Piossasco – Casa Lajolo: visite guidate (prenotazione consigliata) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.00. Ingresso: Intero 10€ Prenotazioni:

Pralormo – Castello di Pralormo: dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso: visite guidate castello: intero 9€.

San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: aperto dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). Prenotazione consigliata al 0121/502761





FOTO. Castello Quattro Torri ad Arignano





UFFICIO STAMPA

Elisa Bogliotti 339 2425021

stampa@castelliaperti.it rinnova il suo appuntamento con il grande patrimonio storico e culturale del Piemonte, offrendo ogni fine settimana l'opportunità di scoprire alcune tra le più affascinanti dimore storiche della regione. Castelli, palazzi, torri, giardini e residenze d'epoca aprono le loro porte al pubblico,. Di seguito l'elenco dei beni aperti al pubblico domenica 28 giugno.aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.visite guidate su prenotazione alle ore 16.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.aperto con orario 15.00 – 17.00. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€.aperto al pomeriggio con orario 14.30-18.30. Visite guidate su prenotazione al 346 234114; Intero 13€.orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso: Intero 5€.aperto con orario 16.00-19.00. Ingresso: Intero 4€. Info 0144 715151.visite libere per il borgo con l'ausilio di audioguide QR CODE solo per gli spazi esterni.visite guidate solo su prenotazione con orario 10.00-19.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345 8566039. Ingresso: intero 10€.visite guidate giardino e castello alle ore 15.00 e 16.30. Ingresso: Intero 15€ (inclusa degustazione vini) Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-rocca-grimalda.html visite a offerta libera alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377 1693394 (Infopoint)dalle ore 17.30 alle 19.00 con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.trisobbio.eu/torre_castello/ Info. Tel. 345 6044090. Ingresso: Intero 2€.visite guidate su prenotazione con orario 11.00 – 17.00. Info e prenotazioni: https://palazzoterzano.it/visite-a-palazzo/ Tel. 0131-941251 Ingresso: Intero 15€dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Ingresso: solo risalita intero 3€. risalita con calice di vino: intero 8€.area aperta per visite libere con i seguenti orari 10.00-19.00. Ingresso: Gratuito.visite guidate alle ore 15.00 e ore 17.00. Ingresso: intero 7€. Info 0141 979021.aperto con orario 10.30 – 12.30 e 15.00 – 18.30. Ingresso: intero 5€.Fino al 30 agosto mostra dedicata alle artisteaccesso libero dalle 09.00 alle 19.00.visite accompagnate dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Ingresso: offerta libera.Mostra “Selvatica-Natura ed Arte in Festival” dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso: Intero 10€. Info: 015 0991868dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso: visite libere Intero 10€, visite guidate su prenotazione al Tel. 345 0697927 Intero 15€.accesso libero. Per visite guidate contattare: 015 2536728; info@prolococandelo.it visite guidate dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero: 8€, iscritti FAI: 4 €. Prenotazione consigliata. Tel: 344 1966276; faiflecchia@fondoambiente.it visite guidate dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ingresso intero 6€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-dei-principi-di-masserano.html aperto dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: intero 5€.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: intero 9€; ridotto 7€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso gratuito.aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri Tel. 338/9654524 e Tel. 340/8026232. Annullamento in caso di maltempo.dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: Intero 5€aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it . Ingresso intero 5€.aperto dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero 8€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html aperto con orario 10.30-18.30. Ingresso intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei).Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html aperto con orario 11.00-19.00. Ingresso intero 11€, Iscritti FAI gratuito; Visita guidata intero 15€.dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso intero 8€, ridotto 6€.aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso: Intero 7€visite guidate previa prenotazione dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso: Intero 4€ Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-e-torre-maestra-di-priero.html visite guidate ogni ora ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Ingresso: Intero 6€ Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 6.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html visite accompagnate dalle 14:00 alle 19:00. Ingresso: Intero € 3,5.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 8.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 3,5.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso intero 5€.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 5€.visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 09.30 e 14.00.Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it visite ore 10.30 e 15.00. Prenotazione consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it Ingresso intero 3€ Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Ingresso: Intero 6€.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html visite guidate su prenotazione al mattino. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0322 53713, 335 6121362 contact@castellodalpozzo.com . Ingresso: Intero 15€.visite libere gratuite dalle 15.00 alle 18.00. Per le visite guidate è necessario contattare la struttura concordando orario e pagamento. Tel. 02 6555463 o 340 0057784aperto solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774.: orario dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Ingresso intero 8€visite guidate alle ore 15.00 con prenotazione obbligatoria sul sito: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-delle-quattro-torri-a-arignano.html Ingresso: Intero 10€Prenotazioni obbligatorie qui: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-castelguelfo.html Tariffa: Intero 16€aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso: (Castello e Parco) Intero 15€, Iscritti FAI ingresso gratuito.visite guidate alle 11.00 e alle 15.00. Ingresso: Intero 10€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-castelguelfo.html Prenotazioni obbligatorie qui: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-castelguelfo.html Tariffa: Intero 16€visite guidate (prenotazione consigliata) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.00. Ingresso: Intero 10€ Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/casa-piossasco.html dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso: visite guidate castello: intero 9€.aperto dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). Prenotazione consigliata al 0121/502761 prenotazioni@fondazionecosso.it . Ingresso intero 15€FOTO. Castello Quattro Torri ad Arignano