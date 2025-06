Bard: Doppia Firma

L’esposizione Doppia Firma. Dialoghi tra pensiero progettuale e alto artigianato, dopo il successo ottenuto durante la Milano Design Week, approda per la prima volta in Valle d’Aosta, nella Cappella del Forte di Bard, dal 18 al 29 giugno 2025.

Il progetto celebra l’unione tra creatività e saper fare e arriva in una regione dove l’artigianato è da sempre legato al paesaggio, alla memoria e all’identità culturale. L’esposizione della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte con Living, il magazine di design e lifestyle del Corriere della Sera, e la Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, in collaborazione con la Regione autonoma Valle d’Aosta e L’Artisanà, celebra i dieci anni di un progetto che ha saputo intrecciare la creatività del design contemporaneo con l’eccellenza della manifattura artigianale.

Una selezione di otto pezzi iconici delle edizioni passate racconta l’evoluzione del progetto e il dialogo costante tra designer e maestri d’arte. Accanto, sette nuove creazioni, nate dalla collaborazione tra designer internazionali e artigiani italiani dell’arco alpino – dalla Valle d’Aosta al Friuli – danno vita a un racconto corale che mette al centro il patrimonio culturale e ambientale delle Alpi. Questa edizione pone l’accento su un ecosistema tanto ricco quanto fragile: quello alpino. Un mondo fatto di gesti antichi, materiali naturali e saperi tramandati, che in Doppia Firma trovano nuova voce e visibilità.

Tra le opere in mostra anche una creazione del valdostano Luciano Tousco, noto falegname, maestro artigiano e vincitore di numerosi premi per l’artigianato, che insieme al designer Andrea Mancuso ha dato vita a Silva, una sedia che si ispira al paesaggio montano e al processo di lavorazione del legno, dal ramo grezzo all’oggetto finito.

Ingresso incluso nel biglietto di accesso al Forte.