Per l'associazione archeosofica venerdì 10 maggio alle ore 21:00 in via Paleologi, 24 a Casale Monferrato si terrà la prima conferenza ad ingresso libero dal titolo: " ALCHIMIA AI CONFINI DEL TEMPO", relativa ad un nuovo ciclo di appuntamenti dal titolo: "LA SCIENZA DELL'IMPOSSIBILE".

Ci sono delle domande che superano i confini del tempo, che vanno oltre l’alternarsi vorticoso delle epoche storiche, di fronte alle quali l’uomo ha cercato da sempre di dare delle risposte: chi è l’uomo? Da dove viene? Dove è diretto?

La conoscenza di se stessi, intesa nel senso più profondo del termine, è la chiave che porta alla felicità ed alla sua realizzazione, mediante un processo di risveglio della coscienza che da annebbiata e dormiente diventa consapevole e volitiva.

In questo percorso di conoscenza l’uomo non è solo, ma è supportato da una Scienza che ha attraversato l’Oriente e l’Occidente lungo i secoli ed ha fornito gli strumenti necessari per compiere questo cammino.

L’Alchimia è l’arte che, sebbene nascosta da un linguaggio criptato, permette ancora oggi, all’uomo di buona volontà, di trasformare la propria interiorità. Relatori: Simone Martignano, Enrico Pellegrinelli, Jerome King Canta. Per informazioni, telefono 0142.71319 oppure 338.4092394.