Arrivati alle Filippine

Crociera il Monferrato-Stat. Dopo un giorno di navigazione oggi, mercoledì sbarco nelle Filippine a Palawan "l’isola più bella del mondo".

Li attende una barca (foto) per l'escursione 'Honda Bay: isola per isola verso il Paradiso'

-Palawan è un arcipelago e una provincia delle Filippine. Il capoluogo della provincia è la città di Puerto Princesa. Zona considerata lmolto spettacolare per le sue scogliere calcaree, acque turchesi e lagune nascoste.