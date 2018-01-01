Vercelli cambia epoca...

Vercelli cambia epoca. Per 10 giorni, dal 10 al 19 aprile, la città si trasforma nell’esperienza da vivere passo dopo passo: arriva la 3ª edizione di Vercellae Hospitales, organizzata in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino e il Festival Medievale di Saluzzo. La grande rievocazione è la prima in tutto il Piemonte ad aver ricevuto il prestigioso patrocinio nazionale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

Chi deciderà di partecipare, non compirà una semplice visita. Effettuerà il viaggio tra storie, enigmi e personaggi che riemergono dalle pietre del centro storico. Il format è chiaro: vivere Vercelli con occhi nuovi.

Tra gli appuntamenti spiccano le “Passeggiate nel Mistero – Misteri medievali a Vercelli”: un percorso narrativo guidato da Gian Luca Marino insieme a una guida turistica abilitata. Tre le date: sabato 11, domenica 12 e venerdì 17 con partenza alle 17.45 davanti alla basilica di Sant’Andrea. Biglietto: 15 euro (10 euro per gli under 16).

Discovery Alto Piemonte firma quattro itinerari tematici che intrecciano la città ai suoi musei, creando un racconto coerente e affascinante:

I Vescovi : dalla Cattedrale al Museo del Tesoro del Duomo (18 aprile, ore 10)

I Cavalieri : dal Castello Visconteo al Museo Leone (18 aprile, ore 16.30)

Mercanti e Artigiani : dall’antica dogana al Museo Archeologico Civico (19 aprile, ore 10)

I Frati: dalla chiesa di San Paolo al Museo Borgogna (19 aprile, ore 15.30)

A completare l’offerta, i Tour della Vercelli medievale: visite guidate di 90 minuti nel cuore della città, pensate per chi vuole cogliere l’essenza storica in modo diretto e coinvolgente (18 aprile ore 11 e 17; 19 aprile ore 11 e 16.30).

I percorsi “Dalla città medievale al museo” hanno un costo di 17 euro (10 euro visita guidata + 7 euro ingresso museo): un unico biglietto per entrare nella Storia della città. La prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere una e-mail a infovercelli@terrealtopiemonte.it e indicare nome, data scelta e numero di partecipanti.