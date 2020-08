Alla Casa dell'Artista

Al ricetto di Portacomaro la Casa dell’artista ospita una bella mostra di incisioni (e non solo), organizzata da Gente&Paesi, presidente Carlo Cerrato

Ci preme sottolineare, anche a mo' di esempio, che tutto nasce dal restauro di due complessi, in parte sulla piazza principale del paese (con affaccio sulla vigna del Papa, la famiglia del pontefice da qui partì per l’Argentina...); il recupero (quasi finito) è stato curato dall’arch. Gloria Saldinari, genovese che da anni vive a Portacomaro, un lavoro filologico evidenziando tutti i particolari costruttivi che testimoniano di interventi successivi nei secoli, sono state conservate tutte le aperture nella loro forma originale, sottolineata da interventi non invasivi in metallo (non stonano con il mattone e i vecchi travoni lignei). Abbiamo apprezzato il tiutto mercoledì ricevuti dal presidente Carlo Cerrato, perfetta e appassionata guida è stato Claudio Cerrato gallerista (e tra i fondatori della associazione Costigliole Cultura) con Mimma Schillaci.

Valorizzazione di Gian Nicola

Da aggiungere che l’attività espositiva nell’ultimo periodo ha visto le mostre del genovese Rino Valido, quella dedicata all’arte africana dalla imponente collezione di Gian Luigi Nicola di Aramengo (da valorizzare) e quella in corso - che abbiamo super apprezzato- dedicata ai maestri piemontesi della grafica con opere di grandi firme tra cui Felice Casorati, Cino Bozzetti, Mino Rosso, Calandri, Saroni, Galante, Tino Aime, Manzone, oltre alla incisioni del giovane Matteo Michele Bisaccia che ha anche realizzato una tela intitolata “Cielo stellato” da cui la stilista Visce’, Vincenza Sorrentino ha tratto una serie di mascherine d’autore da collezione numerate e firmate.

Inoltre la Casa dell’Artista da alcuni mesi ospita un piccolo laboratorio di sartoria creativa allestito dalla nostra Visce’, una disegnatrice industriale con la passione per la moda che crea bijoux e accessori fashion. Una parte della mostra in corso e’ dedicata alle sue recenti creazioni.

La mostra di incisioni (titolo Segni in Monferrato) resterà aperta fino al 6 settembre. Visite dalle 16.30 alle 18.30 su prenotazione al numero 335/7199359. Domenica 13 in occasione di Golosaria in Monferrato sara inaugurata invece una grande mostra di sculture del fabbro-poeta di Saluggia, Giovanni Tamburelli con presentazioni in catalogo di Goffredo Fofi e Carlo Cerrato.

Nel cortile sempre in occasione di Golosaria, domenica 13 si svolgera la prima di un gioco di carte letterario intitolato "Tall Talk" ideato dallo scrittore noir Massimo Tallone che avra' come spalla Liana Pastorin.

Domenica 20 la Casa dell'Artista ospitera inveca un incobtro sul tema: Monferrato: storia,geografis,web, in collaborazione con il Circolo Marchesi del Monferrato.

Ci ha intrigato anche all’ingresso una esposizione di volumi, grandi e piccoli, tema centrale il Monferrato, ci dice Cerrato (Carlo): “La mia idea è di arrivare a un Villaggio del libro, a un salotto letterario, dedicato a questo grande territorio patrimonio Unesco”.

Un po’ di storia

Gente&Paesi appare nel 1987, come testata giornalistica depositata da Carlo Cerrato, l’omonima associazione nasce nel gennaio 1999 per gestire attività culturali e di promozione, come Portacomarock. Acquista edifici storici, tra i più antichi del paese e lesionati dal terremoto dell’agosto 2000 che aveva provocato seri danni anche a Municipio, e parrocchiale.

A partire dal 2002-2003 ecco la messa in sicurezza e il recupero degli spazi: complessivamente oltre 450 metri quadrati. L’edificio sulla piazza era una abitazione vuota ormai da anni, già sede di Poste e Farmacia e di un salumaio.

L’edificio interno al cortile, di origine medioevale, con la struttura di una vera e propria casaforte, era adibito a stalla e fienile, con tracce di stanze crollate da tempo immemorabile. Un recupero “da artisti”.

Non solo giornalista

Carlo Cerrato è nato a Portacomaro nel 1951 (ed è stato sindaco del paese monferrino dal 1985 al 1995); giornalista professionista dal 1978 prima alla Gazzetta del Popolo poi alla Rai dove ha diretto le redazioni di Valle d'Aosta, Liguria e Piemonte. E' segretario generale della Fondazione Giovanni Goria. Dal 1998 al 2007 è stato presidente della ATL astigiana. E' presidente della associazione Gente&Paesi Onlus.

Luigi Angelino

FOTO. Il primo salone della Casa dell’artista