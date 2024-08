Stagione sugli organi storici

Un concerto spettacolare e complesso si svolgerà domenica 1 settembre alle ore ore 16.30 a Voltaggio nell' Oratorio del Gonfalone dove esiste un interessante organo "Lingiardi" già impiegato molti anni fa in alcune edizioni della Stagione sugli organi storici, recentemente oggetto di un'intervento di manutenzione straordinaria.

Si esibiranno “I Musici della Serenissima”, ensemble di artisti veneti composto da MARIANNA PRIZZON (foto), soprano, CLAUDIO GASPARONI, viola da gamba e LORENZO MARZONA, organo, specializzati nella riproposta del grande repertorio barocco di scuola veneziana.

PROGRAMMA COMPLETO:

Claudio Monteverdi: Laudate Dominum (“Selva Morale.. “ Venezia 1640)

(1567 – 1643)

Girolamo Frescobaldi: “Se l’aura spira” canzon per voce e bc

(1583-1643)

Alessandro Grandi: Cantabo Domino (“Ghirlanda Sacra” - Venezia 1625)

(1586 – 1630)

Johann Pachelbel: Toccata, Fantasia et Fuga in re minore

(1653 – 1706)

Antonio Vivaldi: “Domine Deus” (dal Gloria RV 589)

(1678 – 1741)

Antonio Vivaldi: Largo in la minore F XIV n. 3 per viola e basso continuo

George Frideric Haendel: Haec est Regina virginum (HWV 235)

(1685 – 1759)

Wolfgang Amadeus Mozart: Agnus Dei (dalla Messa in Do maggiore K 317)

(1756 – 1791)

Francesco Gasparini: “Panis Angelicus” mottetto per soprano e viola

(1661-1727)

Johann Pachelbel: Fantasia (cromatica)

(1653 – 1706) Magnificat Septimi Toni (3 Versi)

Felix Mendelsshon: Hear My Prayer (WoO 15)

(1809 - 1847)

“I Musici della Serenissima” vogliono essere gli eredi diretti e i continuatori della splendida tradizione che fa di Venezia una delle capitali europee della musica fin dal XIV secolo. La “Serenissima Repubblica”, nel suo lungo periodo di fulgore, ha infatti ospitato e coinvolto i migliori musicisti, compositori, poeti, letterati, liutai, architetti, tipografi ed editori italiani e stranieri. I visitatori e gli Ambasciatori che la visitavano restavano ammaliati dalle sue ricchezze e dalle musiche che echeggiavano nel quotidiano scorrere della vita, nei campi, nelle chiese, nei palazzi, nei teatri e nei canali della città.



Fondato nel 1982 dal noto musicista veneziano Claudio Gasparoni, il gruppo si è da sempre distinto per il suo accurato lavoro di ricerca, studio e attento approccio filologico finalizzato alla riscoperta, alla valorizzazione e alla diffusione dell’immenso e ancora in gran parte inesplorato patrimonio musicale dell’epoca antica.

Il vasto repertorio de ”I Musici della Serenissima” comprende una numerosa e ricercata serie di programmi di musica antica veneziana, italiana ed europea del periodo medioevale, rinascimentale e barocco, spesso eseguito in vari e differenti organici vocali-strumentali con strumenti antichi e costumi dell’epoca.

Fanno parte de ”I Musici della Serenissima” alcuni tra i più noti ed affermati esecutori di musica antica, musicologi e ricercatori, docenti presso vari Conservatori Musicali e Accademie Internazionali.

“I Musici della Serenissima” svolgono dal 1982 un’intensa attività artistica che gli ha portati ad esibirsi in oltre 800 concerti nei più importanti teatri, sale da concerto e Festivals Internazionali di Musica Antica in Italia, Stati Uniti, Giappone, Cina, Germania, Austria, Belgio, Spagna, Olanda, Francia, Slovenia, Svizzera, Turchia, Russia, Romania, Ungheria, Polonia, Serbia, Grecia, Croazia, Albania, Repubblica Ceca, distinguendosi sempre per l’originalità e la ricercatezza del repertorio proposto in concerto. Raffinatezza, vivacità, estro, fantasia e virtuosismo sono peculiarità delle loro esecuzioni che si potrebbero definire del “far musica veneziano”.

Dal 2005, ”I Musici della Serenissima”, con la direzione artistica del Maestro Claudio Gasparoni, danno vita in Venezia al Festival Internazionale di Musica Antica Veneziana “Musiche al tempo dei Dogi”, manifestazione di successo realizzata con il Contributo e Patrocinio della Regione del Veneto e del Comune di Venezia che propone in vari mesi dell’anno una numerosa serie di ricercati e spesso inusitati concerti finalizzati alla riscoperta, alla diffusione della musica antica veneziana e veneta del periodo medievale, rinascimentale e barocco.

Sono numerosi i premi e i riconoscimenti ricevuti nel corso della loro rilevante attività concertistica e indiscusse le testimonianze artistiche del gruppo veneziano che nel 2007, in occasione del 25°anniversario della loro fondazione, è stato premiato con la motivazione: “Ambasciatori della musica antica veneziana nel mondo”.

La Stagione di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria è sostenuta dalle Fondazioni CRT e CRAL cui si aggiungono quest'anno il Comune di Alessandria ed il Gruppo AMAG.