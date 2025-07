Giovanna Botteri “Testimone dell’Informazione”

Il 15 luglio si chiuderà la partecipazione al “Premio giornalistico Franco Marchiaro” al quale potranno partecipare i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’Ordine professionale, inviando uno o più articoli, servizi, podcast, foto, video – apparsi su testate internazionali, nazionali, regionali o locali, su account social o facenti parte delle testate web nel periodo compreso fra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025 – per l’assegnazione di due premi da 2.000 euro, due premi da 1.000 euro e due premi da 500 euro. Le sezioni dedicate sono due, una riservata ai partecipanti che invieranno materiale relativo alla provincia alessandrina, ed una quelli che invieranno materiale relativo al territorio del Nord Ovest (Piemonte – esclusa la provincia alessandrina -, Valle d’Aosta e Liguria). I vincitori riceveranno inoltre un cappello “Borsalino” personalizzato grazie alla consolidata collaborazione della nota azienda alessandrina affermata in tutto il mondo.

Per l’edizione di quest’anno il Rotary Club di Alessandria ha messo a disposizione un premio di 1.000 euro da assegnare ad un giornalista under 35 che presenti articoli su “il contributo del Rotary nella comunità alessandrina”.

In occasione del decennale del premio, lo scorso anno è stato istituito il riconoscimento “Testimone dell’Informazione” assegnato a Ferruccio De Bortoli. Quest’anno, grazie al prosieguo della collaborazione con la Maison Damiani di Valenza, la Giuria ha individuato in Giovanna Botteri – già inviata speciale della Rai e corrispondente dalle sedi di New York, Pechino e Parigi – la giornalista alla quale conferire il prestigioso riconoscimento.