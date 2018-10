Orsola Caccia in Belgio

Sono partiti da Moncalvo, tre dipinti di Maddalena Orsola Caccia destinati in Belgio al Museum Voor Schone Kunsten di Gent, capoluogo delle Fiandre Occidentali, dov’è allestita la Mostra: “Le Dames du Baroque. Femmes peinters dans l’Italie du XVIème et XVIIèeme siècle”. A varcare le Alpi sono stati gli oli su tela: “Vaso con fiori e tre uccelli” di proprietà del Comune di Moncalvo, “San Luca nel suo studio” di proprietà della Parrocchia di San Francesco in Moncalvo e “San Francesco e due Angeli” della Chiesa di Sant’Antonio Abate di Moncalvo.

La richiesta era stata avanzata dal ricercatore dei rapporti tra arte, scienza ed erudizione Francesco Solinas.

La mostra resterà allestita dal 19 ottobre fino al 20 gennaio 2019.

Chiara Cane