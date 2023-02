XXV Viotti Festival al Salone Dugentesco di Vercelli.

L'apparenza inganna: questo potrebbe essere il motto dell'appuntamento di questo XXV Viotti Festival in programma sabato 18 febbraio (ore 21) in una cornice ricca di storia e di fascino quale il Salone Dugentesco di Vercelli.

Inganna, si diceva, perché la gioventù e l'entusiasmo che traspaiono dai visi puliti dei quattro componenti della Camerata Ducale Junior, protagonista della serata, non lasciano immaginare quale agguerrita “macchina da musica” sia questa formazione cameristica, rigorosamente under 25ma capace di raccogliere i migliori talenti che stanno emergendo dalla nuova generazione di musicisti.

Tanto più che, in questa occasione, la Camerata Ducale Junior sarà guidata da un maestro preparatore di altissimo livello quale Giovanni Gnocchi, violoncellista di fama internazionale nonché importante didatta, sempre attento e disponibile nei confronti dei giovani musicisti.

Il quintetto sarà dunque composto, intorno a Giovanni Gnocchi, da Giulia Rimondae Alice Tomadaal violino, Lorenzo Lombardoalla viola ed Ettore Paganoal violoncello.

Formazione ristretta nell'organico, ma dagli orizzonti molto ampi, come dimostra la scelta dell'opera in programma, di eccelsa bellezza ma anche di grande impegno per gli interpreti. Si tratta infatti del Quintetto per archi in do maggioreop. 163 di Franz Schubert. Articolato in quattro movimenti, questo Quintetto, quasi una summa delle immense capacità dell'autore, risale al 1828, appena pochi mesi prima della prematura scomparsa del compositore viennese, e tocca in una complessa e ideale parabola tutti i “paesaggi emotivi” tipici di Schubert, dall'inquietudine dell'apertura fino al gioioso quarto movimento.

Iconcerti della Camerata Ducale Junior sono sostenuti dal Rotary Club e dal Lions Club di Vercelli.

INGRESSO: Euro10- GRATUITO per i possessori dell’abbonamento “Sinfonia”(all’intera stagione del VIOTTI Festival)e per gli under 26

Considerata la capienza limitata della sala (100 posti) si consigliaagli abbonati di confermare la propria presenza (biglietteria@viottifestival.it–cell.329 126 07 32) o di ritirare il biglietto al Viotti Club diVia Galileo Ferraris 14 damercoledì al sabato dalle 14:00 alle 18:50.

BIOGRAFIAIl violoncellista Giovanni Gnocchi, italiano residente a Salisburgo, ha debuttato come solista in concerto per due violoncelli e orchestra assieme a Yo-Yo Ma, che disse di lui: “giovane meravigliosamente pieno di talento, darà un grande contributo alla musica ovunque egli vada”. Come solista si è esibito sotto la direzione di Gustavo Dudamel (la critica austriaca ha parlato di “tecnica brillante e gioia nel far musica”), Christopher Hogwood, Carlo Rizzi, Pavle Despalj, Daniel Cohen, il tutto in contesti quali Hong Kong Arts Festival, Wiener Konzerthaus, Mozart-Woche Salzburg, Essen Philharmonie, Wiesbaden, Stuttgart, Mannheim e molti altri.

Vincitore del 1° Premio al Concorso Haydndi Vienna e del Borletti-Buitoni Trust Fellowship di Londra (entrambi con il David Trio), si è inoltre laureato ai Concorsi Primavera di Praga, Janigrodi Zagabria, e in duo al Parkhouse Award alla Wigmore Hall di Londra.

Attivissimo camerista, si esibisce regolarmente con Leonidas Kavakos, i membri del Quartetto Hagen, Elizabeth Leonskaja, Pekka Kuusisto, Alena Baeva, Gordan Nikolic, Roman Simovic, Jens-Peter Maintz, Wolfram Christ, Diemut Poppen, Jennifer Stumm, Pavel Gililov.

Suona inoltre in duo e trio con Alexander Lonquiche Ilya Gringolts, recentemente ha debuttato al Lucerne Festival in trio con Olli Mustonen e Alessandro Carbonare, ha suonato in Giappone inaugurando la Ark-Nova Concert Hall, è stato solista assieme a Mario Brunello ed è invitato in festival internazionali quali Ljubljana Cello Fest, Rovigo Cello Festival, Ilumina Festival in Brasile, Järna Music Festival in Svezia, Delft Music Festival.

Solo-Cellist della Camerata Salzburg per 8 anni e Guest Principal Cellist alla Royal Philharmonic Orchestra di Londra, dal 2008 è membro della Lucerne Festival Orchestra di Claudio Abbado.

Dal 2012 è docente all’Universität Mozarteum di Salisburgo.

PROSSIMO APPUNTAMENTOcon il XXV Viotti Festival è previsto per sabato 25 febbraioal Teatro Civico di Vercelli (ore 21)e vedrà protagonista il violinista canadese Kerson Leongcon la Camerata Ducalediretta da Guido Rimonda.

