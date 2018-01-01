Presentazione di Cinzia Montagna

Mercoledì 18 febbraio alle ore 21.00 presso il Salone S.M.S. di Frugarolo in Via Gramsci 1, la giornalista Cinzia Montagna (foto) presenterà il suo nuovo libro umoristico “Bentornati a Trentacapre – Morto un Papa se ne fa un altro”, pubblicato da Navarra Editore.

L’appuntamento rientra nel programma degli incontri del terzo mercoledì del mese organizzati per esplorare il mondo delle narrazioni femminili dalla Biblioteca del Comune di Frugarolo in collaborazione con Pro loco, Società di Mutuo Soccorso e Centro Antiviolenza me.dea e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Tema del romanzo è l’improvvisa e sorprendente nomina a Papa di Don Lazzaro, anziano parroco di Trentacapre. Il paese di Trentacapre, inesistente nella realtà, è lo scenario anche del primo libro umoristico pubblicato dalla Montagna nel 2023, “Benvenuti a Trentacapre”: un paese di sole trecento persone, dove tutti conoscono tutti da generazioni, con i vizi e le virtù che una comunità così piccola presenta.

La nomina di Don Lazzaro sconvolge la tranquillità del paese: soltanto l’anziano parroco sembra accogliere con serenità e compostezza l’elezione. Fra Guardie Svizzere, Papamobile e media internazionali l’intreccio si dipana suscitando sorrisi e qualche risata sino al finale, altrettanto sorprendente quanto il fatto scatenante il racconto. Ma non si sorriderà soltanto: “Anche a Frugarolo la presentazione del libro sarà un’occasione per riflettere, sorridendo, sul valore del vivere in piccoli centri, sulla loro autenticità e su quanto le cosiddette aree interne siano ricche di patrimoni e tradizioni conservati dai custodi locali, i residenti”, commenta l’autrice.











