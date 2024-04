La personale di Cecilia Prete

Nel pomeriggio di venerdì è stata inaugurata la personale dell’artista casalese Cecilia Prete presso la galleria “Apertura dell’arte” (Zaffiro) in via Luparia 16.

La mostra è stata presentata da Deborah Madurini e dalla stessa artista che ha spiegato alcuni progetti esposti ed altri in divenire, accompagnati dai saluti e ringraziamenti di Johnny Zaffiro che ha illustrato i prossimi eventi dell’associazione. Proseguiranno le mostre -di qualità interessante- sugli artisti del territorio.

Le opere di Cecilia Prete palesano un importante interesse per il disegno ed una visione citazionionista della cultura e dell’arte; in via Luparia espone alcuni lavori progettati per un importante ricerca sul grande artista casalese Leonardo Bistolfi reinterpretando in bozzetti e brevi studi plastici il suo segno, il suo tratto nelle sculture del grande maestro.

La visone della Prete è attraverso questi flash di dimensioni diverse quasi creare fotogrammi segnici per un approfondimento che possa attraversare il segno ma anche l’anima creativa del maestro in un operazione quasi psicologica del soggetto.

Altro progetto interessante di Cecilia Prete è l’intervento su fogli di algebra con disegni apparentemente casuali, ma ad un attenta visione compare una lettura concettuale con legami personalizzati alle problematiche delle soluzioni matematiche. Nell’arte questa artista tra le più apprezzate delle nuove generazioni del nostro territorio non si accontenta giustamente di un grande risultato estetico ma trasporta il fruitore in un personale senso visivo che rivede un concetto di bellezza classico rivisto in chiave post-moderna ma soprattutto profondo e legato alla scienza ed alla filosofia per un etica profonda e non superficiale.

Orari: 8/12 14/19 da lunedì a venerdì e sabato 9/12, fino al 10 maggio.

Piergiorgio Panelli

FOTO. Inaugurazione (foto Angelino)