Davide Conte a Lomello

Per Monferrato Classic Festival (direttore Sabrina Lanzi secondo appuntamento domenica 9 alle 17 all'Auditorium San Rocco di Lomello. Concerto del giovane pianista Davide Conte

Conte è nato nel 2006 e ha iniziato lo studio del pianoforte a 6 anni e conseguito , a

soli 18 anni, la laurea di primo livello in pianoforte con 110/110, lode e menzione di merito presso il

Conservatorio “P.I. Tschaikowsky” di Catanzaro.

Nel 2023 ha ultimato il biennio professionale presso l’Accademia del Ridotto di Stradella con i didatti

Andrzej Jasinski e Vincenzo Balzani.

Attualmente frequenta il corso di perfezionamento di pianoforte annuale presso la Scuola di Musica di

Fiesole nella classe del M° Andrea Lucchesini.

Ha svolto l’intero percorso di formazione presso la scuola irisMusica con Maddalena De Facci sotto la cui guida sta proseguendo gli studi..

In questi anni ha vinto il Primo Premio Assoluto in numerosi concorsi tra i quali il “J.S. Bach” di Sestri

Levante - vincitore dell’intero concorso -, l’“Ars Nova” di Trieste con l’assegnazione del Premio speciale

Pecar, il “Città di Treviso”, "Città murata" di Cittadella”, "Vito Frazzi" di Scandicci, “Città di Albenga",

"Città di Caraglio", “Acerbi Competition" di Mantova, "Città di Bucchianico". Ha vinto inoltre il primo

premio in oltre venti concorsi tra cui "Città di San Donà di Piave", "Città di Camerino", "Antonio Salieri" di Legnago, "Giulio Rospigliosi", “Città di Riccione”, “Amadeus Piano Competition” di Lazise, “Ugo

Amendola” di Mogliano Veneto.

In ambito internazionale ha vinto tra l'altro il secondo premio al concorso internazionale “Ricard Viñes” di Lleida in Spagna, il primo premio al “Rachmaninov piano competition” di Sarajevo e il primo premio

all’Euplay piano competition for the youth in Europe. È stato inoltre premiato in Slovenia, Serbia, Polonia, Croazia, Ungheria e Austria.

A 12 anni ha debuttato in recital solistico e dopo alcuni mesi anche in qualità di solista con l’orchestra.

Da allora si è esibito con continuità in recital in numerosi Festival tra i quali “I concerti del Tempietto” di Roma, il Monferrato Classic Festival e i “Concerto d’Autunno” della Fondazione “Masiero-Centanin”ad

Arquà Petrarca” e location tra cui la Sala Eutherpe di Lèon (Spagna), il teatro di Marcello a Roma, il Palazzo Cavagnis a Venezia, il teatro “Vivaldi” di Jesolo, la Sala dei Giganti a Padova, il Palazzo dei Capitani a Malcesine, la Villa Savorgnan di Sequals, il Palazzo delle Generali a Trieste, il Palazzo Di Francia a Treviso....

Parallelamente al repertorio solistico ha perseguito lo studio in ambito cameristico inizialmente in

formazione di pianoforte a quattro mani, vincendo il Primo Premio Assoluto con punteggio 100/100 ai

concorsi “Diapason d’oro” di Pordenone e “Città di Piove di Sacco”. A partire dal 2020 suona in duo

clarinetto e pianoforte curando la propria formazione prima con la prof.ssa Federica Repini presso la

Fondazione “Luigi Bon” di Tavagnacco e attualmente sotto la guida del M° Giovanni Riccucci presso la

Scuola di Musica di Fiesole. Con questa formazione ha vinto il Primo Premio Assoluto al concorso “Giulio Rospigliosi” di Lamporecchio nel 2022 e il Primo Premio al concorso “Città di Palmanova” 2021.

Programma di sala di Lomello

-9 febbraio 2025 ,ore 17

J. S. Bach (1685 - 1750)

Toccata in sol minore BWV 915

R. Schumann (810 - 1856)

Allegro op. 8

S. Prokofiev (1891 - 1953)

Sonata n. 4, op. 29

-

L. van Beethoven (1770-1827)

Sonata op. 31 n. 3 “La caccia”

B. Bartók (1881 - 1945)

All'aria aperta, BB 89, SZ 81