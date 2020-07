Quattro monferrini a Cassine

Alle 21 di venerdì 24 luglio viene inaugurata nel bellissimo complesso dell’Oratorio di San Bernardino e Chiesa di S. Francesco in piazza Vittorio Veneto a Cassine la mostra “Terra rinnovata” con la partecipazione di quattro artisti monferrini Giovanni Gio Bonardi, Michelle Hold, Bona Tolotti e Daniela Vignati (in pratica una “costola di ArtMoleto...).

Presentazione a cura di Francesca Petralia per Italia Nostra che scrive tra l’altro: “L’annuale appuntamento con l’arte contemporanea a Cassine è realizzato nell’ambito del progetto La Valle Bormida si espone ideato dal Comitato Fondazione Matrice ;vuole richiamare due elementi fondamentali: la terra, materiale essenziale sia per plasmare le sculture in terracotta sia per realizzare i dipinti per i quali sono stati utilizzati i pigmenti denominati appunto terre e il rinnovarsi che vuol rappresentare il segno della ripresa e della voglia di migliorare il nostro modo di vivere”. Insomma un grande spirito di rinascita.

Alla inaugurazione commento musicale a cura di Franco Taulino, Mauro Mugiati, Brian Belloni ed Eliana Parodi. La collettiva è aperta fino al 9 agosto, sabato e domenica dalle 16 alle 19.

l.a.

Foto: Angelo di Bonardi