Organo e tromba a Camagna

Eusebio (Sardegna, 283 – Vercelli, 1º agosto 371) esponente di spicco della lotta contro l'arianesimo, venerato come santo dalla Chiesa cattolica, è patrono di Vercelli ma anche di Camagna e la sua statuetta reliquiario era esposta venerdì in parrocchiale accanto ai due strumentisti della XLVI Stagione internazionale sugli organi storici: Mauro Pavese, tromba e Alberto Do, organo positivo. Diciamo subito un ottimo avvio delle cerimonie "patronali" per la rarità del connubbio e la bravura degli esecutori.

In apertura il presidente della Pro Loco Roberto Miraglia (cui ha fatto eco un messaggio di Elisa Cipriani, impegnata a Verona) ha sottolineato come l'evento fosse finalizzato al restauro dell'organo storico che campeggia dietro l'altar maggiore. Poi Letizia Romiti direttore artistico della stagione (19 concerti, lunga vita) ha illustrato l'evento e dato il uo sosetgno al restauro citando quanto si era riusciti a fare nella vicina Ottiglio (molto merito a Mario Valsecchi).

Poi via al concerto con saggiamente ogni brano illustrato da Alberto Do (astigiano, tra l'altro, l'ha citato, a suo tempo alliievo della Romiti), iniziando con una marcia di Clarke, poi Telemann, Frescobaldi, Haendel, per finire con Arban Brani molti applauditi e conclusi con un accattivante bis "Nuovo cinema Paradiso" di Morricone.

l.a.

FOTO. A Camagna

Prossimi concerti

-Domenica 3 agosto, ore 17

OTTIGLIO, chiesa parrocchiale

Johannes Skudlk, organo (Germania)

-Mercoledì 6 agosto ore 20.30

ARQUATA SCRIVIA, chiesa parrocchiale

Paolo Oreni, organo

‐ Improvvisazione sul film “La Vie et la Passion de Jesus‐Christ” (1903)

‐ Improvvisazione sul tema del Giubileo 2025