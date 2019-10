Facciamo squadra: diecimila euro a Vitas

Oggi mercoledì 23 ottobre, alle 17, presso la sede di VITAS in piazza S. Francesco è stato consegnato dalla Stat (a firma dell'ad Paolo Pia) il ricavato dell’iniziativa promossa “Facciamo Squadra-Gruppo Stat e lo sport di Casale insieme per Vitas-Hospice Zaccheo”; un totale di diecimila euro. Sono il ricavato della vendita di 74.450 figurine e 309 album(da una idea del sindaco di San Salvatore Corrado Tagliabue). Per la cronaca l'album e le figurine erano dedicate a 4 eccellenze sportive casales: la Società Canottieri, la Junior Basket,FBC Casale ovvero il Casale Calcio e PGS ASD Ardor Volley Casale. Tutte società che hanno con STAT un consolidato rapporto di partnership.

Ringraziamenti da Vitas da parte del presidente Ghidini e del direttore Daniela Degiovanni.

Foto Angelino