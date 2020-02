Cirio: «le scuole riaprono». Da mercoledì si torna tra i banchi

Le scuole piemontesi riaprono. Ad annunciarlo, in una conferenza stampa in diretta sui social, il presidente del consiglio regionale Alberto Cirio. Il Piemonte non è incluso nelle regioni "cluster", quelle con un focolaio attivo di coronavirus, quindi è possibile, in accordo con il decreto ministeriale, riprendere gradualmente le attività sospese nella settimana in corso.

Per la scuola la regione ha apportato un piano di igenizzazione degli Istituti nelle giornate di lunedì e martedì. Mercoledì la ripresa della normale attività didattica