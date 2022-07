Appuntamento con il Trio Eidos

La toccante bellezza di opere che fanno viaggiare nelle epoche, dal '700 fino a tempi molto più recenti; un presente fatto di cinque concertial calar della serain uno dei luoghi più suggestivi di Vercelli, ovvero il Museo Leone; e ancora l'apertura sul futuro portata da solisti e formazioni cameristiche giovani, anche molto giovani, ma già assoluti protagonisti del panorama concertistico e lanciati verso una carriera folgorante. Passato, presente e futuro s'intrecciano nei cinque appuntamenti della seconda edizione del Viotti Festival Estate, che proporrà il suo quarto concerto venerdì 22 luglioalle ore 20nel bellissimo cortile del Museo Leone. Protagonista assoluto sarà il Trio Eidos, formazione che si è imposta appena poche settimane fa nella finale di AMUR per i nuovi talenti 2022, prestigiosa e molto seguita call biennale che premia le migliori realtà emergenti nel mondo della musica cameristica.

Quello dei premi e dei concorsi è il motivo ricorrente della rassegna estiva di quest'anno, il vero filo rosso che lega tutti i concerti. Ognuno degli ospiti, che si tratti di solista, duo, trio o quartetto, è infatti vincitoredi uno o più di uno fra i Premi e i Concorsi internazionalipiù importanti del panorama classico di questi ultimi anni: il biglietto da visita ideale per entrare nella ristrettissima cerchia degli interpreti di cui si parlerà a lungo e in tutto il mondo. Per il Viotti Festival, il risultato di questo notevole sforzo organizzativo è una concentrazione di giovani talentiche ha davvero pochissimi eguali nel nostro Paese, e tutti proposti nell'arco di un mese soltanto. Un motivo in più che rende Vercelli unica sotto l'aspetto culturale e musicale.

Il quarto concerto di questo Viotti Festival Estateè una splendida conferma di questa unicità. Spaziando tra Haydn, Mendelssohne il ceco Martinů, il Trio Eidosva alla ricerca di sonorità intense ed evocative, che riesce ad esaltare grazie a una tecnica individuale impeccabile, una presenza scenica carismatica e una grande capacità espressiva, dimostrando in appena un'ora di programma da dove nascano i tanti successi finora raccolti in così poco tempo da questa giovanissima formazione.

BIGLIETTI - ingresso a posto libero10€ acquistabile online sul sito del viottifestival.it oppure presso la biglietteria “Viotti Club” via G. Ferraris 14, Vercelli, dal mercoledì al sabatodalle 14alle 18.50(orario estivo,valido dal 1° giugno –al 30 settembre)oal Museo Leoneun’ora prima del concerto.Il biglietto comprende l’aperitivo di benvenuto alle ore 19a cura della Pasticceria e Biscottificio Artigianale “Il Mattarello”di Vercelli.

INFORMAZIONIwww.viottifestival.it –emailbiglietteria@viottifestival.it –cell. 329 1260732

Il TRIO EIDOSnasce come formazione stabile nell’estate del 2020 dall’incontro tra il violinista Ivos Margoni(classe 1999), allievo di Salvatore Accardo presso l’Accademia Staufferdi Cremona, con il violoncellista Stefano Bruno(del 2000), allievo di Giovanni Sollima presso l’Accademia Nazionale di S. Cecilia a Roma, e la pianista Giulia Loperfido (nata nel 2000), allievadi Benedetto Lupo sempre presso l’Accademia di S. Cecilia. Dall’ottobre del 2020 il Trio intraprende il Biennio di Perfezionamento in Musica da Camera nell’ambito dell’Avos Project, sotto la guida del Quartetto Avos. Parallelamente ha frequentato Masterclass con il Trio di Parma presso l’Accademia Perosidi Biella e con Andrea Lucchesini presso l’Accademia di S. Cecilia. Nell’estate del 2021 è ammesso al Corso di Perfezionamento nella classe di Bruno Giuranna presso l’Accademia Chigiana a Siena. Nel 2021 èvincitore assoluto della XXV edizione del Concorso Città di Giussanoe del Concorso Borsa di Studio Trio Pakoskya Piacenza. Viene inoltre selezionato dalla Società dei Concerti di Parma come vincitore del contest Mu.Vi.2021. Si è esibito in collaborazione con enti quali l’Oratorio del Gonfalone a Roma, l’Accademia FilarmonicaRomana, l’Accademia degli Sfaccendati, gli Amici della Musica di Firenze, il Festival Classiche Formea Lecce e la Fondazione William Waltona Ischia.

CONCERTO DUCALE.LAB CON I GIOVANI DELLA SCUOLA VALLOTTI

Il meteo avverso avevaimpeditoil mese scorsola realizzazione del concerto dei migliori allievi della Scuola Musicale Vallottiall’internodella rassegna DUCALE.LAborganizzata dalla Camerata Ducale.Il concerto viene ora recuperato, venerdì22 luglio 2022, alleore 11, nello splendido cortiledelMuseo Leone.

Saranno protagonisti giovanissimi musicisti selezionati dagli insegnantidella scuola Vallotti,istituzione preziosa e importanteper l’educazionee formazione musicalesul territorio vercellese, in base al talento, al percorso di studi e al livello artistico raggiunto. Giovanni Galloneal violoncello, Francesco Deangelisal clarinetto,accompagnati dalla docente Ilaria Schettinial pianoforte eseguiranno un programmache spazia nei generi e negli autori:BachSuite n.3 in do maggioreper violoncello solo, BWV 1009; WeberConcertino per clarinetto in mib, op.26, J 109; FauréElegia in do minore per violoncello e pianoforte, op. 24; KovácsAfter You, Mr. Gershwin!; BeethovenTrio per pianoforte n.4 in si bemolle maggiore, op. 11. Ingresso libero,si consiglia la prenotazione scrivendo a biglietteria@viottifestival.ito telefonando al numero 329 1270732

GIOVANNI GALLONE, nato a Vercelli nel 2005, inizia a 7 anni gli studi musicali presso laScuoladimusicaVallottidiVercelli,chetuttorafrequenta,sottolaguidadiV.Ponzoni.Vincitoredidiversi Concorsi nazionali e borse di studio, suona regolarmente in occasione di concerti ed eventipubblici sia in qualità di solista, sia in formazioni cameristiche e orchestrali. Attualmente studiapressoil ConservatorioCantellidi Novaranellaclasse di G. Nasillo.

FRANCESCO DEANGELIS, nato nel 1998, a 7 anni inizia anch'egli gli studi musicali presso laScuola Vallotti di Vercelli, sotto la guida di G. Canone. Nel corso degli anni, ha progressivamenteaffiancatoallostudiodelclarinettoquellodelsassofonoenell’ultimoannoemezzoanchequellodel pianoforte, in linea con l'orientamento del suo insegnante, che fa del polistrumentismo un puntocardinedellapropriafilosofia.Damoltiannifapartedinumeroseformazioni,spaziandodalrepertorioclassicoaquellojazzistico,all’internodiorchestredifiati,quartettiebigband.Parallelamente ha tenuto concerti sia come solista che in formazioni cameristiche, oltre ad esserestatopremiatoneglianniindiversiConcorsinazionali.Inparalleloalpercorsomusicale,haconseguito la Laurea triennale in Economia e Statistica pressol’Università di Torino e attualmentesta frequentando il corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche ed Economiche all’Università diMilano Bicocca.

L’attività dellaCamerata Ducalee del Viotti Festivalè sostenuta dal Ministero della Cultura, la Regione Piemonte, il Comune di Vercelli, la Fondazione CRT, la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, la Provincia di Vercelli, Mudi Riso, NOVACOOP, ATENA-IREN, Gruppo Nuova SA.CAR, UNIPOL SAI di Adriana Sala in collaborazione con ATL Biella Valsesia Vercelli, ASCOM Vercelli e Provincia, Museo Leone, Strada del Riso Vercellese di Qualità, AIAM Associazione Italiana Attività Musicali, CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica e con importanti media partner.

