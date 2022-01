Reuven Feuerstein visto da Sandra Damnotti

« Reuven Feuerstein. Storia straordinaria di un uomo straordinario» è un libro appena edito che attraverso la biografia del famoso psicopedagogista israeliano narra dell’arricchimento cognitivo.

L’autrice, Sandra Damnotti, è casalese. Con la SEI ha pubblicato «Oltre l’insuccesso scolastico» e con Giunti Lisciani «Come si può insegnare l’intelligenza».Dal secondo titolo si può riassumere quello che è conosciuto come metodo Feuerstein, «uno che ai bambini di quaranta paesi ha insegnato come crescere intelligenti. A noi adulti ha trasmesso una speranza: si può cambiare sempre, a ogni età e in ogni situazione», dice l’autrice che a suo tempo ha fondato l’Arrca, il primo centro di formazione Feuerstein in Italia di cui è presidente. Un libro ricco di testimonianze, ci ha colpito tra l’altro, in tempi di crisi,il lavoro fatto con dipendenti Alenia e Olivetti.

Conosciamo meglio l’autrice. E’ nata a Casale il 12 gennaio 1940 da Piero Damnotti e Maria Cicognani, media alla Hugues e Liceo al Balbo («ricordo la preside Rabagliati e la prof. Teresa Gatti di latino e greco...»). Università a Torino con laurea in lettere moderne, insegnamento (prima supplenza a 23 anni al Balbo) fino ad arrivare a Preside in scuole torinesi. Felicemente sposata nella cappella di Sant’Evasio con Dino Coppo (altro casalese Doc, pensate a Coppo libri) docente al Politecnico con studio ingegneristico, la coppia ha due figli Andrea e Alessandro e quattro nipoti Enrico, Ludovico, Francesca e Maddalena (ognuno nel libro ha la sua scheda, lèggiamo che Francesca è campionessa olandese di nuoto staffetta 4x100 juniores...).

Luoghi del cuore: il Monte Bianco e San Giorgio nella casa che il nonno Giuseppe Cicognani (“Cico”) aveva costruito in un vigneto che guarda il castello: “Torno alle mie radici... Sarò sempre disponibile a qualunque iniziativa promossa in quel di Casale (ho fatto avere il libro anche al Balbo). Io non mi sento di origini casalesi, mi sento casalese. O forse – meglio – monferrina. Anche se sono a suo tempo emigrata verso una città che mi ha offerto un lavoro, ho continuato e continuo a vivere qui una parte affettivamente importante della mia vita. La riprova è che anche i miei nipoti - cittadini del mondo - vivono il Monferrato come il luogo dei loro affetti...».

Alleggeriamo. Piatto preferito: bagna cauda; la nostra biografa è una buona cuoca, oltre alle pietanze piemontesi è in grado (influsso forlivese materno) di presentarivi, lasagne, piadine, zuppa inglese. Conclusione facendoci svelare il libro oggi sul tavolino notturno, una biografia, quella di Fosco Maraini.

Luigi Angelino