Viaggio, racconto, memoria

(l.a.) - Alla Accademia Filarmonica (pal. Treville, via Mameli, Casale Monferrato) per il ciclo (di alto livello) di incontri sulla fotografia venerdì 22 novembre, alle 18, Ferdinando Scianna parla su "Viaggio, racconto, memoria"



Ferdinando Scianna, nasce a Bagheria, in Sicilia nel 1943.

Compie all’Università di Palermo studi, interrotti, di Lettere e

Filosofia. Nel 1963 incontra Leonardo Sciascia con il quale

pubblica, a ventun’anni, il primo dei numerosi libri poi fatti

insieme: Feste religiose in Sicilia, che ottiene il premio Nadar.

Si trasferisce a Milano dove dal 1967 lavora per il settimanale

L’Europeo come fotoreporter, inviato speciale, poi

corrispondente da Parigi, dove vive per dieci anni. Introdotto

da Henri Cartier-Bresson, entra nel 1982 nell’agenzia

Magnum. Dal 1987 alterna al reportage e al ritratto la

fotografia di moda e di pubblicità, con successo internazionale.

Svolge anche, da anni, un’attività critica e giornalistica che gli

ha fatto pubblicare numerosissimi articoli in Italia e Francia su

temi relativi alla fotografia e alla comunicazione con immagini

in generale. Negli ultimi anni tenta una letteratura ibrida con

testi e immagini. Tra i suoi libri più importanti: Ferdinando

Scianna, Les Siciliens,Parigi,1977.

La costante ricerca di una forma nel caos della vita è il filo

conduttore del lungo percorso artistico di Ferdinando Scianna,

fotografo, giornalista, scrittore e fine oratore che, con il suo

profondo e arguto eloquio, apre con le sue immagini un ventaglio di

suggestioni in bianco e nero, da Bagheria alle Ande boliviane, dai

Ritratti alla Moda iniziata con Dolce & Gabbana, dai bambini alle

cerimonie fino al tema dei riti e miti.



