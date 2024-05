Burraco Vercelli

Pioggia di premi domenica scorsa ad Arenzano per i giocatori del Burraco Vercelli che hanno partecipato al Torneo regionale Città di Arenzano organizzato dalla Aps Burraco Liguria. In 22 sono partiti guidati dal presidente Russo e dalla vice Bonaccini, un record di presenze che ha ricevuto il plauso degli organizzatori, bravi a richiamare al palazzetto dello sport 296 concorrenti. A fine giornata, dopo ben sette turni di gara, nel girone “B” la coppia formata da Rosalba Cè e Franco Lucchesi si è aggiudicata il terzo posto, seguita a ruota dal quarto di Salvatore Russo e Liliana Bonaccini. Vincitrice assoluta del girone “C” la forte coppia novarese ma vercellese di gioco, Silvana Armenise e Marilena Quagliato.

Intanto presso la sede di via Garrone si stanno definendo le iscrizioni per il Torneo regionale di Burraco internazionale organizzato per domenica prossima al Modo Hotel di Vercelli. Una cinquantina i tavoli verdi previsti, con giocatori da tutto il nord Italia, popolo migrante del week end che non perde occasione per partecipare a tornei di rilevanza con l’occhio sempre rivolto alla classifica nazionale Fibur.

Inizio torneo ore 10.45 e sei sei turni di gioco, con premiazione prevista intorno alle 19.00.