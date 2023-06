Mercoledì 28 alle 11 a Vercelli al Museo Leone (via Verdi) si terrà la conferenza "FUORI DAL CENTRO. La provincia come nuova metropoli?" Un tema attuale e provocatorio che verrà approfondito da diversi punti di vista. Turismo e cultura vissuti dalla prospettiva di quella che era la "provincia", ovvero i piccoli centri, un tempo penalizzati e periferici rispetto alla "metropoli". Un'area che oggi invece, con lo sviluppo del turismo di prossimità e l'affermarsi di eccellenze al di fuori dei grandi agglomerati urbani, rappresenta un territorio in piena evoluzione, le cui potenzialità si stanno affermando con forza, ma che devono ancora essere completamente comprese, definite, valorizzate.



Saluti e apertura lavori: Andrea Corsaro Sindaco di Vercelli, Roberto Veggi Sindaco diAlagna, Cristina Canziani Direttore Artistico Viotti Festival, Gianni Mentigazzi PresidenteMuseo Leone, Aldo Casalini Presidente Fondazione CRV.

Moderatore: Roberta Martini, capo redattore La Stampa