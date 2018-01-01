Dal Museo San Giacomo di Lu

In occasione della Festa di Ognissanti il Museo San Giacomo di Lu -responsabile Lorena Palmieri-sarà aperto al pubblico sia sabato 1 novembre, con orario 14.30 – 18.00 (ultimo ingresso ore 17.10), che domenica 2 novembre dalle 10.00 alle 12.30 (ultimo ingresso ore 11.40).

I visitatori, accompagnati come di consueto dalle guide del museo, avranno l’opportunità di conoscere la storia di Lu e del suo territorio attraverso le ricche collezioni esposte - custodite e valorizzate a cura dell’Associazione Culturale San Giacomo sin dal 2008 - costituite da dipinti, fra cui il celebre ritratto di gruppo di Pietro Francesco Guala “I Canonici di Lu” e tele di artisti noti come Orsola Maddalena Caccia o il più recente Luigi Onetti (1876-1968), oggetti d’arte sacra, tessuti, argenti, sculture lignee e manufatti di epoche differenti.

Fino al 30 novembre sarà inoltre possibile ammirare la tela del 1783, opera del pittore ligure Giovanni David, che raffigura "San Nicola da Tolentino che supplica la Vergine per la liberazione delle anime del Purgatorio".

L’opera è stata gentilmente concessa in prestito temporaneo al Museo di Lu dalla Direzione del Museo Diocesano di Tortona in cambio del dipinto di Orsola Maddalena Caccia "Vergine col Bambino tra i santi Rocco e Nazario", che dal 15 maggio è ivi esposto presso la mostra Pellegrini di speranza: Bovo, Contardo, Rocco.

Si ricorda che la mostra di Tortona è visitabile ogni sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30. Per informazioni: www.muditortona.net

Il Museo di Lu è convenzionato con Abbonamento Musei Piemonte, FAI, AMEI, MOMU ed è privo di barriere architettoniche. Per informazioni: Facebook @museosangiacomolu

FOTO. Da Tortona il "San Nicola da Tolentino"