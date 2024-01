Passione Giappone

L’associazione di cultura giapponese Yamato in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Civica 'G. Canna'di Casale Monferrato, organizza una rassegna letteraria dedicata al Giappone: appuntamenti mensili, il sabato mattina alle ore 11, nel salone del Senato della Biblioteca Civica di Casale Monferrato.

PASSIONE GIAPPONE, un viaggio tra libri e tè

rassegna libraria con degustazione di tè, alla scoperta dell’affascinante mondo nipponico

Ogni appuntamento sarà aperto da una degustazione guidata di tè giapponese a tema, a cura della tea sommelier Silvia Miglietta (offerto dall’associazione Yamato con il supporto di sponsor).

Le autrici, esperte e studiose in campi differenti della cultura nipponica, porteranno i partecipanti in viaggio tra le varie prospettive della tradizione e cultura giapponese, lontano dagli stereotipi ed indagando aspetti inediti.

GLI APPUNTAMENTI VERRANNO PROPOSTI IL TERZO SABATO DEL MESE, da gennaio 2024:

20 GENNAIO 2024

Marianna Zanetta - Tra canti e montagne Diario di campo tra le sciamane del Tōhoku.

Tra canti e montagne_ Un percorso tra parole e illustrazioni, un diario di campo per scoprire il Giappone segreto e le sciamane del Nord del Tohoku, tra templi, spiriti ancestrali e montagne sacre.

Marianna Zanetta, antropologa con specializzazione in religioni e studi sull’Estremo Oriente ed innamorata del Giappone. Dopo il dottorato e periodi di ricerca sul campo in Giappone, con particolare attenzione alle pratiche religiose popolari, le figure sciamaniche e i culti dedicati ai defunti, ha fondato Inari: libreria, associazione culturale e piccola casa editrice a Torino, dedicata alla cultura nipponica e dell'Asia Orientale. Continua a svolgere ricerche antropologiche su diversi aspetti del Giappone contemporaneo, e collaborare con diverse realtà culturali.

17 FEBBRAIO 2024

Ornella Civardi - Haiku. Poesie giapponesi delle quattro stagioni.

Haiku Un'opera essenziale ed elegante come uno "haiku", il genere poetico più breve, conosciuto e praticato al mondo. Il libro è arricchito dalle suggestive illustrazioni di un'affermata artista giapponese (per la presentazione è previsto un reading a due voci).

Ornella Civardi laureata in Lingue e Letterature Orientali all’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, nel 1987 ha vinto la borsa di studio dell’Università Keio di Tokyo. Ha tradotto e curato testi di svariati autori giapponesi tra i quali Yukio Mishima, Yasunari Kawabata e Ikkyu Sojun. Per Racconti in un palmo di mano di Kawabata ha vinto, nel 2005, il Premio Alcantara per la traduzione. Per la casa editrice NuiNui ha pubblicato, fra gli altri, Miyamoto Musashi - Opere complete tradotte dall’originale - Il libro dei cinque anelli e altri scritti.

16 MARZO 2024

Elisabetta Scantamburlo - Shunga, immagini del desiderio nell’arte erotica del Giappone di ieri e di oggi.