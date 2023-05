Falsi d'autore

Torna a Lu Monferrato il concorso di pittura “Falsi d’autore e quadri viventi”, la manifestazione organizzata dal gruppo “LiVing Art” dell’Associazione Culturale San Giacomo, dedicata a tutti gli artisti, dilettanti e non, che con le loro opere - riproduzioni fedeli o reinterpretazioni personali – avranno l’opportunità di “celebrare” i capolavori più famosi dell’Arte italiana e straniera.

L’evento, giunto quest’anno alla quarta edizione, ha nel tempo allargato i suoi orizzonti: in passato hanno infatti raggiunto l’antico borgo monferrino non solo artisti locali, ma anche appassionati provenienti dall’astigiano, dal torinese, dal vercellese, dalla Lombardia, dall’Emilia e dalla Toscana.

Il motivo è da legare, oltre che al contesto paesaggistico del luogo e ai contenuti culturali ed artistici dell’evento, anche agli scenografici scorci che ne fanno da cornice espositiva, apprezzati ogni volta con entusiasmo da partecipanti e spettatori: dalla millenaria chiesa di San Nazario al trecentesco Palazzo Paleologi, dalla suggestiva Casa Raffaldi, alla cripta della chiesa parrocchiale di Santa Maria Nuova, dal belvedere panoramico alla sala consiliare, oltre che dalle abitazioni private.

Queste ultime messe a disposizione con piacere dagli abitanti del luogo, sensibili ai contenuti della manifestazione che da sempre richiama un pubblico amante dell’arte “en plein air”, a vantaggio così di un tipo di turismo trasversale legato a contenuti culturali e paesaggistici ma anche enogastronomici.

Per questo quest’anno le Pro loco di Lu e di Cuccaro hanno deciso di proporre un pranzo “gourmet” per artisti e visitatori, con piatti del territorio e materie prime a kilometro zero.

Interessante e insolita sarà anche la sezione dedicata ai “quadri viventi”, nella quale già in passato molti gruppi, soprattutto di giovani, si sono dedicati con entusiasmo alla “riproduzione vivente” di splendide opere, come ad esempio “La colazione dei canottieri” di Renoir, riproposta con dovizia di particolari e di accessori, e per questo premiata, nell’ultima edizione, con menzione speciale da parte della giuria.

Quest’anno i premi andranno ai primi tre classificati sia dei “Falsi d’autore” che dei “Quadri viventi”; previsti inoltre altri premi speciali, in particolare per artisti emergenti “under 25”.

La giuria sarà come sempre titolata e composta da maestri d’arte, curatori e docenti di storia dell’arte.

Per partecipare è necessario iscriversi all’iniziativa (euro 15,00 comprensivi di un buono da utilizzare al punto ristoro Pro Loco), come da Regolamento pubblicato sulla pagina Facebook del “Museo San Giacomo di LU” o di “LiVing Art”, preferibilmente entro il 21 maggio 2023.

Per l’occasione il Museo San Giacomo, normalmente aperto dalle 10.00 alle 12.30, sarà straordinariamente visitabile anche dalle 13.30 alle 15.00.

LiVing art e Lu attendono quindi con entusiasmo artisti e visitatori per trascorrere insieme una piacevole giornata all’aperto dedicata all’arte e alla bellezza.

Per iscrizioni e informazioni: 331 9503929; 334 7807250; info@museosangiacomo.it

FOTO: La colazione dei canottieri