Mostra fotografica ‘Frammenti di utopia’

Da venerdì 29 novembre, nel Salone della Cantina Sette Colli di Moncalvo, si ammira la mostra fotografica ‘Frammenti di utopia’ di Pierluigi Fresia. L’apertura alle 17.00.

Sarà anche l’occasione per una presentazione della ristampa anastatica della ricerca sulle Cantine Sociali dell’astigiano realizzata esattamente 50 anni fa da Gianni Goria per la Camera di Commercio di Asti che sabato scorso è stata presentata ad Asti anche al Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova da Marco Goria e Carlo Cerrato, Presidente e Segretario Generale della Fondazione Giovanni Goria (nella foto).

Dopo gli appuntamenti di Asti nell’ex Chiesa del Gesù e di Frinco nella splendida cornice del Palazzo del Comune, questa volta la mostra fotografica ‘Mutamenti - ambiente, paesaggi, architetture attraverso immagini di tre secoli’ giunge nella cittadina aleramica.

La mostra itinerante è nata grazie ai materiali prodotti nell’ambito del progetto della Fondazione Giovanni Goria ‘Un secolo di modificazione del paesaggio e del territorio vitivinicolo del Monferrato Astigiano’, realizzato grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo.

Protagoniste a Moncalvo saranno le immagini della mostra fotografica ‘Frammenti di utopia – Cantine Sociali nell’Astigiano, segni di stagioni controverse’ realizzate dal fotografo Pierluigi Fresia a partire dal 2016, quando iniziò la sua scoperta del territorio partendo dall’elenco delle Cantine Sociali presenti nello studio di Gianni Goria del 1969.

L’On. Goria ai tempi, giovane neolaureato di economia, era uno dei componenti dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Asti al quale l’allora Presidente Giovanni Borello affidò l’analisi dei dati delle cantine sociali della Provincia di Asti. La ricerca ‘Aspetti e dimensioni del fenomeno delle Cantine Sociali Astigiane’ ancora oggi unica nel suo genere

Un tema, quello dell’agricoltura che fu centrale nell’attività politica e di governo dell’On. Giovanni Goria e che culminò nella legge delle DOC (il cui 'padre' è stato il casalese Paolo Desana, ndr) tuttora in vigore.

Il progetto ‘Mutamenti’ e in particolare la campagna fotografica relativa alle Cantine Sociali ha offerto l'occasione per riproporre, in ristampa anastatica, anche la ricerca di Gianni Goria, ancora oggi l'unico studio socio-economico dedicato all'argomento. Le Cantine Sociali sono ‘Edifici oggi che testimoniano di un periodo di grandi trasformazioni, di sogni di riscatto, di utopie in frantumi. Ma anche di casi di successo, di trasformazioni laboriose che hanno creato e creano ricchezza’ come sottolinea Carlo Cerrato nell’introduzione del volume ‘Frammenti di utopia’.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, la domenica dalle 9.00 alle 12.00.