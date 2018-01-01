Sut La Cupola Festival

Sabato 19 e domenica 20 settembre, riprende a Camagna Monferrato la settima edizione del “Sut La Cupola Festival”, ormai nota kermesse culturale che vede protagonista la Chiesa Monumentale di Sant’Eusebio , orgoglio e simbolo del Borgo monferrino, oggi Luogo del Cuore Fai.

Sabato 19, Camagna avra’ il piacere di accogliere nuovamente il Corpo Musicale G.Verdi di Camnago (MB), diretto dal Maestro Angelo Pinciroli, prima tromba della Fondazione Arena di Verona. Potremo apprezzare la versatilita’ di questa formazione di fiati e percussioni attraverso un programma musicale che spazia tra brani celebri di Puccini, Mascagni, Verdi, Piazzolla e Morricone. Il Corpo musicale , fondato nel 1927, dal 2014 e’ seguito e diretto dal Maestro Angelo Pinciroli la cui vasta esperienza, accresciuta dalle numerose collaborazioni con Maestri di fama internazionale, permette ai musicisti di migliorare continuamente, affrontando un repertorio sempre piu’ ambizioso e di distinguersi per la volonta’ di diffondere la cultura musicale e trasmettere emozioni attraverso una spiccata qualita’ di esecuzione.

Il concerto si terra’ all’interno della Chiesa di Sant’Eusebio alle ore 21.00 con ingresso libero e sara’ preceduto da una cena organizzata e preparata dai volontari della Pro Loco di Camagna a base di specialita’ monferrine : antipasto misto, agnolotti con sugo d’arrosto, roast beef con fagiolini e dolci.

Costo cena 23,00 euro a persona , per prenotazioni e informazioni: 3384756342 (Roberto) 3386210644 (Elisa)

Domenica 20, alle ore 18.30 presso la Chiesa Monumentale di Sant’ Eusebio, la Formazione Connubio, presentera’ “ Donna, Vergine e Madre”, evento di musica , canto e letteratura.

Per la prima volta a Camagna un ensemble di artisti di grande pregio : suoni, versi e immagini sono protagonisti di una performance intensa che mira a fondere lo Stabat Mater di Pergolesi scritto nel 1736 e alcuni testi di Alda Merini, poetessa che ha,sempre ritratto nei suoi versi figure femminili legate ad un destino di salvezza e perdita come Maria, amorevole e dolorosa : una meditazione su un mistero che non smette di stupire e di insegnare. L’evento vedra’ come interpreti: la soprano Silvia Capra e la mezzosoprano Sabina Meani entrambe artiste del coro del Maggio Musicale Fiorentino, la pianista e concertista Laura Farabollini e il professor Alessio Piran in qualita’ di curatore letterario.

A fine concerto, la Pro Loco organizzera’ nei suoi locali un brindisi con gli artisti accompagnato da una degustazione di grappe. Si ringraziano a questo proposito la Distilleria Mazzetti d’Altavilla, la Pasticceria Ceruti di Madonnina di Crea e i Krumiri Rossi Portinaro : tre importanti realta’ del territorio che sono vicine da sempre alla nostra manifestazione.

Anche l’evento di domenica 20 settembre sara’ ad ingresso libero.

Si ringrazia il Comune la Pro Loco di Camagna Monferrato e tutti i volontari che permettono la realizzazione della Kermesse.

Da Camagna un grazie va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per il sostegno garantito, alla Provincia di Alessandria, al Consiglio Regionale del Piemonte, alla Camera di Commercio Alessandria-Asti , all’ Unpli Piemonte, all’ Associazione Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte per il patrocinio concesso e a tutte le Aziende del territorio che hanno contribuito alla realizzazione della kermesse.