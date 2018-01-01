Per la Festa del vino

Si sta organizzando una presentazione libraria con degustazioni vini di vigneronne monferrine, sabato 27 settembre alle ore 17,30 al Castello di Casale Monferrato, nell’ambito della tradizionale Festa del Vino. In dialogo con la giornalista de Il Monferrato Chiara Cane ci sarà l’autrice del saggio “Vino è donna. Da baccante a sommelier” Maria Luisa Alberico, altresì giornalista pubblicista, sommelier, docente sommelier, esperta enogastronomica e perito assaggiatore della Camera di Commercio di Torino, nonché fondatrice dell’Associazione Donna Sommelier Europa.

Ai partecipanti verrà riservato un viaggio affascinante ed originale nel mondo della conoscenza e della pratica del vino al femminile, alla scoperta della sua storia, simbologia e cultura, in compagnia di Dioniso, dio del vino e “dio delle donne”. L’incontro culminerà con la degustazione di sei vini “al femminile” di: Elisabetta Bianco dell’Az. Agr. Olivetta di Castelletto Merli (Piemonte Cortese), Chiara Repetto di Cascina Montecchio di Ottiglio (Abbacinante Metodo Martinotti), Laura Zavattaro dell’Az. Agr. La Scamuzza di Vignale Monferrato (Lemieperle Metodo Classico da uve Grignolino), Beatrice Gaudio dell’omonima azienda vignalese (Grignolino del Monferrato Casalese doc 2024), Silvia e Laura Beccaria della Beccaria Vini di Ozzano Monferrato (Grignò 2023 Grignolino del M.C. doc) e Francesca e Martina Arditi della Cinque Quinti di Cella Monte con Il Passo, passito da uve Traminer.