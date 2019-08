Casalesi in Puglia

Tra i tanti tour agostani in corso da parte della Stat Viaggi segnaliamo quello in corso in Puglia con una deviazione a Matera (guida Gabriella Malpassuto, tra i partecipanti il nostro collaboratore culturale e delegato FAI prof. Dionigi Roggero).

La foto di gruppo ci arriva da Otranto.