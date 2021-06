Con la STAT si riparte

Si abbassano i numeri della pandemia e il mercato del turismo premia chi, in questo tempo, ha saputo investire confidando nella ripresa.

E' il caso del Gruppo Stat che nelle ultime settimane di maggio ha visto un deciso decollo delle prenotazioni, sia sulle storiche linee che collegano il Piemonte Orientale con riviere e località alpine, sia sui tour del catalogo Stat Viaggi che, dopo meno di un mese dalla sua presentazione, stanno ricevendo un enorme consenso.

Il 4 giugno si mette in moto il primo viaggio dedicato a questo tipo di vacanza, meta: Isola del Giglio Giannutri e Argentario, oltre 50 le persone a bordo ospitate con il dovuto distanziamento e tutte le misure di sicurezza (sarà utilizzato un autobus a due piani).

Il 13 giugno invece un'altra cinquantina di viaggiatori, con le stesse modalità, andranno alle Cinque terre e da lì in poi sarà un continuo succedersi di partenze

Il raffronto con i numeri dello scorso anno mostra chiaramente quanto le vaccinazioni abbiano influito, non solo sui contagi, ma anche sulla fiducia del pubblico. Nel 2020 nel periodo dal 1 aprile al 31 maggio solo 2 persone avevano acquistato un viaggio del catalogo, quest'anno sono già 350 con tantissime mete prenotate e viaggi già confermati.

"Non è soltanto merito del buon lavoro che abbiamo fatto per viaggiare in sicurezza - spiega Paolo Pia AD Gruppo Stat - i nostri clienti in questo periodo hanno continuato ad esserci vicini, sui social e di persona, incoraggiandoci continuamente. Mai come nell'ultimo anno abbiamo sentito quanto Stat abbia nel proprio capitale il valore intangibile dell'affetto delle persone. Abbiamo raccolto il frutto del lavoro di 102 anni sul territorio in cui abbiamo trasportato generazioni di Monferrini e non".

Ma c'è anche un investimento che è, invece, molto tangibile, quello che Stat ha compiuto sulle misure di sicurezza anti-Covid: quest'estate saranno ben 30 i mezzi del Gruppo che doteranno il nuovo sistema di purificazione dell'aria Hispacold Eco3, capace di eliminare il 99,7% del virus responsabile del Covid19 e di molti altri agenti patogeni.

Verranno impiegati sia per i tour che sulle linee a grande percorrenza che stanno registrando anche loro una straordinaria richiesta, con una media di oltre 80 prenotazioni al giorno, appena pochi punti percentuali sotto i livelli del 2019, ma soprattutto è un trend che di giorno in giorno cresce decisamente. Merito anche di una formula promozionale unica nel suo genere nel tutelare il cliente e di ulteriori novità tecnologiche di assoluto rilievo che saranno oggetto di una prossima comunicazione.

Infoline

Gruppo Stat, Via Pier Enrico Motta 30 0142 781660 www.gruppostat.it

Alberto Angelino ufficio stampa 338 6232374.