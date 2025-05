Cantiere Speranza

Mercoledì 14 maggio, ore 21 nella chiesa di Sant'Antonio, in via Leardi, Casale Monferrato: "Gesù la nostra speranza": relatore il professor mons. Riccardo Battocchio, neo-vescovo di Vittorio Veneto, presidente dei teologi italiani, già rettore dell'almo collegio Capranica. Organizza la Diocesi casalese per il ciclo Canrtiere Speranza-Crescere la Parola.

Il vescovo, ci aggiungono gli organizzaori dell'evento, era stato nominato da Papa Francesco nell'ultimo Sinodo perito e suo diretto collaboratore.

Quindi la Diocesi casalese esprime grande piacere nell'avere mons. Battacchio anche come "come testimone privilegiato di questo Anno Santo".

Scrive il vescovo emerito mons. Luciano Pacomio nel presentare il prestigioso relatore: "L'ho conosciuto giovanissimo sacerdote proveniente dalla Diocesi di Padova. In successione furono un bel gruppeto di giovani sacerdoti della stessa Diocesi che conseguirono il dottorato in varie Università, la maggioranza alla Gregoriana dove lo stesso Riccardo si laureò in teologia dogmatica...". Poi sottolinea gli incarichi ricoperti nella sua Diocesi "con grande competenza culturale e viva sensibilità pastorale".

l.a.