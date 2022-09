Cantina HIC et NUNC | domenica 11 e domenica 18

SABATO 10 SETTEMBRE

Alle ore 17 appuntamento "Destinazione Monferrato", con presentazione del libro

“IL GOLOSARIO WINE TOUR”, con l’autore Paolo Massobrio e Massimo Rosolen | Owner.

Partecipano alcuni imprenditori che hanno scelto di investire sul Monferrato, raccontando la loro storia.

DOMENICA 11 SETTEMBRE

CACCIA AL TESORO IN VIGNA

tre turni ore 10, 13 e 16

- Visita della cantina

- Caccia al tesoro: i partecipanti dovranno ricomporre 3 delle nostre bottiglie formato gigante, i pezzi saranno distribuiti in cantina e in vigna, i partecipanti riceveranno sapienti indizi dai nostri sommelier, vincerà chi per primo riuscirà a ricomporre la bottiglia.

- Degustazione di 3 delle nostre etichette abbinate a mini burger appositamente preparati dal food truck Rock Burger

Per info e prenotazioni tel. 0142 670165 – info@cantina-hicetnunc.it

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Vignaiolo per un giorno” - LA VENDEMMIA PER I BAMBINI

tre turni ore 10, 13 e 16

- Accoglienza

- Esperienza di vendemmia dedicata ai bambini

- Pigiatura uva e visita in cantina

- Creazione con animatrice di un ricordo

- Degustazione di 3 etichette sulla terrazza panoramica in abbinamento a mini burger preparati dal Food Truck, per i bambini hamburger bibita.