Il prestigio della Cattedrale

Venerdì 26 novembre, ore 18, presso la sala Cavalla del Seminario Vescovile, Piazza Nazari di Calabiana 1, conferenza di Arte e Storia dal titolo “Il prestigio della Cattedrale. Nuove Civitates e nuove Diocesi tra Medioevo e età moderna”. Relatrice Elisabetta Cannobbio.

Tra basso medioevo ed età moderna l’ambizione di essere elevati al ruolo di “città” interessò grandi e piccoli centri delle aree lombardo-emiliana e subalpina. L’acquisizione del prestigioso titolo di “città” prevedeva come essenziale la concessione del vescovado, passaggio assai complicato, anche perché a rischio di infrangere consolidati equilibri regionali.

In questo ambito, il caso casalese si pone come esempio di primo piano per la strategia messa in campo coronata nel 1474 dal completo successo dell’istituzione della nuova diocesi, al termine di un complesso percorso politico e diplomatico. Istanze di altri centri, anche rilevanti, non ebbero invece uguale esito favorevole.

Elisabetta Canobbio è archivista presso l’Archivio Storico della Diocesi di Como e docente dell’Università degli Studi di Milano. I suoi interessi di ricerca riguardano le relazioni tra le istituzioni ecclesiastiche e il potere ducale nella Lombardia quattrocentesca, le intersezioni tra Chiese e società locali, le pratiche documentarie del governo ecclesiastico.

FOTO. Duomo sulla sua piccola piazza (f. Angelino)